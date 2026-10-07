Man (38) langer vast na dood van 80-jarige man in Bergen op Zoom

De 38-jarige man uit Roosendaal die mogelijk betrokken is bij de dood van een 80-jarige man uit Bergen op Zoom, blijft twee weken langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van doodslag. Nabestaanden laten woensdag weten dat zij privacy willen na het plotselinge overlijden van hun vader.

De 80-jarige man werd zondagochtend rond half negen levenloos gevonden in zijn huis aan de Noordzijde Zoom. Agenten deden onderzoek in de woning en lieten weten dat hij vermoedelijk door geweld om het leven is gebracht. Niet veel later werd de 38-jarige man uit Roosendaal aangehouden.

Een woordvoerder van het OM laat woensdag weten dat hij wordt verdacht van doodslag. De rechter-commissaris heeft woensdagmiddag bepaald dat hij twee weken langer vast blijft zitten.

'Enorme schok'

Over wat zich mogelijk in de woning heeft afgespeeld, kan het OM niets zeggen. Buren reageerden maandag vol ongeloof op de plotselinge dood van hun buurman. Buurvrouw Ria Zomer omschreef hem als "een zeer sympathieke man die zeer betrokken was bij iedereen".

De nabestaanden laten woensdag via woordvoerder Jeroen Baardemans van Namens de Familie weten dat zij op dit moment veel waarde hechten aan hun privacy. "Het is nog heel vers en verschrikkelijk verdrietig. Het politieonderzoek loopt nog en dat maakt dat zij hun hoofd hebben bij het plotselinge verlies van hun vader", zegt Baardemans.