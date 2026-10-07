Lavreysen gaat WK-titel niet verdedigen en kiest voor extra rustdag
Harrie Lavreysen uit Luyksgestel slaat op het WK baanwielrennen in China de kilometer over. Daardoor kan hij zijn vier wereldtitels van vorig jaar niet herhalen. De 29-jarige kiest alleen voor de olympische onderdelen, zodat hij een extra rustdag heeft.
Vorig jaar won Lavreysen nog vier keer goud op het wereldkampioenschap. "Ik laat de kilometer gaan dit jaar en kies alleen voor de olympische onderdelen", vertelt hij woensdag na zijn training bij Omnisport in Apeldoorn. "Ik vond het heel mooi dat ik er vier kon winnen, maar ik vind de andere onderdelen belangrijker."
"Ik ga al een paar dagen om half acht 's avonds slapen."
Zonder de kilometer heeft Lavreysen een rustdag midden in het WK. "Dan hoop ik nog sterker te zijn op de sprint." Hij staat op het punt om met het Nederlandse baanwielrenteam naar China te vertrekken. Het WK is voor het eerst in Shanghai. "Ik weet nog helemaal niks van die baan, dus je ziet dat we het WK wel anders aanpakken dan de Spelen."
Hoewel de Olympische Spelen pas over twee jaar zijn, is Lavreysen daar al volop mee bezig. Onlangs bezocht de Nederlandse ploeg de olympische baan in Los Angeles. "We hebben zo veel mogelijk informatie verzameld en alles bezocht om te kijken hoe het daar zal zijn. Zelfs hotels." Door nu al naar Amerika te gaan, kunnen de renners zich optimaal voorbereiden op de Spelen van 2028.
Die voorbereiding begint nu ook officieel. Bij dit WK start de olympische ranking, die bepaalt wie zich uiteindelijk plaatst voor de Spelen.
"Ik heb geen hele hoge verwachtingen."
Lavreysen bracht dit jaar een aantal maanden door in Japan. "Ik was daar voor speciale keirinwedstrijden. De sport is daar heel anders dan hier. Tegenstanders werken daar samen om te winnen en dat gaat hier echt niet gebeuren." De wereld- en olympisch kampioen won ook daar. "Ik ben daar veel meer bezig geweest met tegenstanders bestuderen. Die ervaringen hoop ik nu mee te kunnen nemen naar Europa."
Voor de 29-jarige wordt dit zijn tiende WK. "Daar probeer ik me niet mee bezig te houden." Voor het vorige WK zei Lavreysen dat hij zijn kunstje van de Olympische Spelen, waar hij drie gouden medailles haalde, niet kon herhalen. Daarna pakte hij vier keer goud op het WK.
Wat kunnen we dit jaar van hem verwachten? "Vier keer goud was heel onverwacht. Voor mijn gevoel sta ik hier in dezelfde vorm als vorig jaar, maar ik heb geen hele hoge verwachtingen."
Hoewel hij de baan in China niet kent, bereidt hij zich zo goed mogelijk voor. "Ik ga al een paar dagen om half acht 's avonds slapen, zodat ik straks nog sneller in het juiste tijdritme zit."
Het WK baanwielrennen is van 14 tot 18 oktober. Lavreysen rijdt de keirin, de sprint en de teamsprint.