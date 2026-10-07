Lavreysen gaat WK-titel niet verdedigen en kiest voor extra rustdag

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel slaat op het WK baanwielrennen in China de kilometer over. Daardoor kan hij zijn vier wereldtitels van vorig jaar niet herhalen. De 29-jarige kiest alleen voor de olympische onderdelen, zodat hij een extra rustdag heeft.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vorig jaar won Lavreysen nog vier keer goud op het wereldkampioenschap. "Ik laat de kilometer gaan dit jaar en kies alleen voor de olympische onderdelen", vertelt hij woensdag na zijn training bij Omnisport in Apeldoorn. "Ik vond het heel mooi dat ik er vier kon winnen, maar ik vind de andere onderdelen belangrijker."

"Ik ga al een paar dagen om half acht 's avonds slapen."

Zonder de kilometer heeft Lavreysen een rustdag midden in het WK. "Dan hoop ik nog sterker te zijn op de sprint." Hij staat op het punt om met het Nederlandse baanwielrenteam naar China te vertrekken. Het WK is voor het eerst in Shanghai. "Ik weet nog helemaal niks van die baan, dus je ziet dat we het WK wel anders aanpakken dan de Spelen." Hoewel de Olympische Spelen pas over twee jaar zijn, is Lavreysen daar al volop mee bezig. Onlangs bezocht de Nederlandse ploeg de olympische baan in Los Angeles. "We hebben zo veel mogelijk informatie verzameld en alles bezocht om te kijken hoe het daar zal zijn. Zelfs hotels." Door nu al naar Amerika te gaan, kunnen de renners zich optimaal voorbereiden op de Spelen van 2028.

Die voorbereiding begint nu ook officieel. Bij dit WK start de olympische ranking, die bepaalt wie zich uiteindelijk plaatst voor de Spelen.

"Ik heb geen hele hoge verwachtingen."