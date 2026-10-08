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29 mensen filmden heftig ongeluk op de A58, krijgen honderden euro's boete

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Een man filmt het ongeluk woensdag (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).
Een man filmt het ongeluk woensdag (foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant).

29 bestuurders zijn woensdag beboet omdat ze de nasleep van een ernstige botsing op de A58 bij Oirschot hebben gefilmd. Dat meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant op sociale media.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Terwijl de hulpverlening twee slachtoffers probeerden bij te staan, ontstond er een behoorlijke file. Volgens de politie bleek het voor sommige bestuurders “heel moeilijk om tijdens het rijden van de mobiele telefoon af te blijven”. 

“Wij zagen bestuurders zowel tijdens de hulpverlening als het onderzoek filmen of foto’s maken”, schrijft een agent. “Los van het feit dat dit bij wet is verboden, overschrijdt dit iedere fatsoensnorm. Achter ieder incident schuilt een persoonlijk drama.”

29 mensen krijgen daarom een boete. Het boetebedrag komt neer op 449 euro.

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