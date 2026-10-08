29 mensen filmden heftig ongeluk op de A58, krijgen honderden euro's boete

29 bestuurders zijn woensdag beboet omdat ze de nasleep van een ernstige botsing op de A58 bij Oirschot hebben gefilmd. Dat meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant op sociale media.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Terwijl de hulpverlening twee slachtoffers probeerden bij te staan, ontstond er een behoorlijke file. Volgens de politie bleek het voor sommige bestuurders “heel moeilijk om tijdens het rijden van de mobiele telefoon af te blijven”.