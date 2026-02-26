Heftige ongelukken filmen moet strafbaar worden: 'Het is totaal absurd'

Een zwaar ongeluk op de A59 waarbij een vrouw vorige week overleed. En dan zijn er mensen die videobeelden maken van het ongeluk, vanuit hun auto of vanaf het viaduct waar ze als ramptoerist naartoe zijn gekomen. Tweede Kamerlid Jeltje Straatman uit Bladel is bezig om dit strafbaar te maken. Een wetsvoorstel hiervoor moet snel in de Tweede kamer behandeld worden.

Het filmen bij het ongeluk op de A59 staat niet op zichzelf. Eerder deze maand deelde de politie al boetes uit aan mensen die vanuit de auto ongelukken filmden in Boxtel op de A2 en in Oss, waar een vrouw overleed na een aanrijding met een vrachtwagen. En bij een ongeluk in Oosterhout waarbij een vrouw overleed, waarschuwde de politie mensen die vanaf balustrades op een flat aan het filmen waren. CDA-Kamerlid Jeltje Straatman uit Bladel is (samen met GroenLinks-PvdA) bezig om met een wetsvoorstel het maken en verspreiden van dergelijke beelden te verbieden. "Dit doen we om meerdere redenen. Er vinden heel ernstige ongelukken plaats, soms met dodelijke afloop. Dit raakt direct in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dan wil je niet dat hier jarenlang beelden van rondcirkelen online. Dat is zo'n inbreuk op de privacy van slachtoffers en nabestaanden", legt Straatman uit. Veel clicks op ongure websites

"Het gaat dan puur en alleen om sensatiezucht. Zie jij iets gebeuren en wil jij met allerlei clicks en likes heel veel video's halen op de meest ongure websites?", vraagt Straatman zich af.

Straatman, advocaat en sinds oktober Tweede Kamerlid, geeft nog een andere reden aan waarom het strafbaar zou moeten zijn. "Daarnaast zit het ook hulpverleners in de weg. Je belemmert de politie om hun werk te doen. Er zijn bewustwordingscampagnes, maar voorbeelden geven aan dat deze alleen niet voldoende zijn. Als samenleving moeten we daarom een norm stellen en zeggen dat het strafbaar gedrag is als je zo'n video maakt en online post." Helpt de politie

Straatman snapt niet dat afgelopen weken de politie weer zoveel mensen moest waarschuwen om geen beelden te maken van heftige ongelukken. "Het is totaal absurd. Ik vond het dan ook een mooie post van de politie Den Bosch die een moreel appèl doet op de samenleving. Post die beelden niet. Maar wij helpen de politie enorm als je zorgt dat het strafbaar wordt." Persfotografen mogen beelden blijven maken

In het wetsvoorstel wordt wel een onderscheid gemaakt. Persfotografen mogen beelden blijven maken, legt Straatman uit. "Als je foto's om journalistieke redenen maakt, heb je ook met journalistieke codes te maken. Dat je niet de meest schrijnende gevallen in beeld brengt en niet kunt zien om wie het gaat. In beginsel is het maken van beelden strafbaar, tenzij er een duidelijke grond is voor het algemeen belang waardoor je de beelden mag delen." Het gaat om zowel foto's, livestreams als video's, waarbij je op basis van omgevingskenmerken of persoonskenmerken kunt weten wie het slachtoffer is. "Als die persoon in een hulpbehoevende situatie verkeerd, dan mag je beelden niet openbaren en verspreiden." Straatman hoopt dat binnen enkele weken het wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer wordt gezet.