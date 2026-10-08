Inbraak bij brandweerkazerne in Sint-Oedenrode

Bij de brandweerkazerne in Sint Oedenrode is woensdagnacht ingebroken. Het is de laatste tijd schering en inslag met inbraken bij brandweerkazernes, ook in Brabant.

Een van de roldeuren stond na de inbraak open. Ook was het slot van het hek rondom de binnenplaats doorgeknipt.

Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie doet nog onderzoek naar de inbraak.

Vaak raak bij brandweerkazernes

Er wordt de laatste veelvuldig ingebroken bij brandweerkazernes. De politie denkt dat het om een bende gaat. Dieven hebben het gemunt op hydraulisch gereedschap.

Dat gereedschap wordt door de brandweer gebruikt om mensen te bevrijden uit benarde situaties. Dieven gebruiken de spullen bijvoorbeeld om rolluiken en deuren van winkels te forceren.