Brandweer geteisterd door inbraken: zit een bende achter, denkt politie

Brandweerkazernes worden al maandenlang geteisterd door inbraken, ook in Brabant. De politie vermoedt dat die inbraakgolf het werk is van een criminele bende die uit is op zwaar brandweergereedschap. Die spullen worden door dieven gebruikt om bijvoorbeeld inbraken te plegen.

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Dat meldt RTL Nieuws. Of de vermoedelijke bende bestaat uit één of meerdere groepen, weet de politie nog niet. Inbrakengolf

In heel Nederland is alleen al dit jaar 62 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Hoewel precieze cijfers over Brabant ontbreken, is het ook in onze provincie veelvuldig raak de afgelopen tijd. Maandagnacht sloegen dieven nog toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Ravenstein, Berghem en Geffen en in juni nog bij een kazerne in Haps. In Haps en Geffen was dat al zeker de tweede keer dit jaar.

De verontwaardiging over het stelen van cruciale reddingsapparatuur is groot, zei postcommandant Roy Verdaesdonck van de brandweer na een inbraak in Zundert eerder dit jaar:

Dieven hebben het daarbij steeds gemunt op dure apparatuur die de brandweer gebruikt om mensen te redden. Het gaat dan om hydraulische apparatuur, die de brandweer bijvoorbeeld gebruikt om auto's na een ongeluk te openen als een inzittende bekneld zit. Dieven weten wel raad met zulke spullen. Zo werd vorige week bij een inbraak bij een juwelier in de Helftheuvelpassage in Den Bosch gebruikgemaakt van een zogenoemde hydraulische spreider. Dat apparaat kan met enorme kracht bijvoorbeeld een rolluik openen. Veiligheidsregio ontzet

Veiligheidsregio's reageerden tegenover Omroep Brabant eerder al ontzet op de inbraakgolf bij brandweerkazernes. "Het is onacceptabel dat er materiaal wordt gestolen dat wij nodig hebben om mensen en dieren in nood te helpen", stelde Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant eerder na een inbraak in Zundert. Ook Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant uitte eerder zorgen. Volgens de regio heeft een inbraak directe gevolgen voor een brandweerpost, omdat een kazerne daardoor tijdelijk minder goed inzetbaar is.