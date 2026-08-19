Brandweer geteisterd door inbraken: zit een bende achter, denkt politie
Brandweerkazernes worden al maandenlang geteisterd door inbraken, ook in Brabant. De politie vermoedt dat die inbraakgolf het werk is van een criminele bende die uit is op zwaar brandweergereedschap. Die spullen worden door dieven gebruikt om bijvoorbeeld inbraken te plegen.
Dat meldt RTL Nieuws. Of de vermoedelijke bende bestaat uit één of meerdere groepen, weet de politie nog niet.
Inbrakengolf
In heel Nederland is alleen al dit jaar 62 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Hoewel precieze cijfers over Brabant ontbreken, is het ook in onze provincie veelvuldig raak de afgelopen tijd.
Maandagnacht sloegen dieven nog toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Ravenstein, Berghem en Geffen en in juni nog bij een kazerne in Haps. In Haps en Geffen was dat al zeker de tweede keer dit jaar.
De verontwaardiging over het stelen van cruciale reddingsapparatuur is groot, zei postcommandant Roy Verdaesdonck van de brandweer na een inbraak in Zundert eerder dit jaar:
Dieven hebben het daarbij steeds gemunt op dure apparatuur die de brandweer gebruikt om mensen te redden. Het gaat dan om hydraulische apparatuur, die de brandweer bijvoorbeeld gebruikt om auto's na een ongeluk te openen als een inzittende bekneld zit.
Dieven weten wel raad met zulke spullen. Zo werd vorige week bij een inbraak bij een juwelier in de Helftheuvelpassage in Den Bosch gebruikgemaakt van een zogenoemde hydraulische spreider. Dat apparaat kan met enorme kracht bijvoorbeeld een rolluik openen.
Veiligheidsregio ontzet
Veiligheidsregio's reageerden tegenover Omroep Brabant eerder al ontzet op de inbraakgolf bij brandweerkazernes. "Het is onacceptabel dat er materiaal wordt gestolen dat wij nodig hebben om mensen en dieren in nood te helpen", stelde Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant eerder na een inbraak in Zundert.
Ook Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant uitte eerder zorgen. Volgens de regio heeft een inbraak directe gevolgen voor een brandweerpost, omdat een kazerne daardoor tijdelijk minder goed inzetbaar is.
Man (21) uit Haarlem opgepakt
Een 21-jarige man uit Haarlem is dinsdag aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in het Noord-Hollandse Spaarndam in maart. De politie meldt dat ze de verdachte op het spoor kwam doordat bij de kazerne bloed was gevonden. Het dna daarvan is onderzocht en dat leverde een match op met de Haarlemmer.
De politie meldt dat dit jaar in heel Nederland al 62 inbraken bij brandweerkazernes zijn geweest of pogingen daartoe. In 2024 en 2025 ging het om respectievelijk zeventien en achttien gevallen.