Opnieuw inbraak bij de brandweer: weer duur redgereedschap meegenomen

Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Maandagnacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel. De inbrekers namen duur redgereedschap mee.

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Iets na halfdrie gooiden de inbrekers straatklinkers door de ruiten van de garagedeuren van de kazerne. Via een kapot raam wisten de dieven binnen te komen. Vervolgens haalden ze gereedschap uit een van de brandweerwagens. Het is zeker niet voor het eerst dat brandweerkazernes doelwit zijn van inbrekers. Eerder werd al ingebroken bij kazernes in onder meer Ravenstein en Geffen en in juni nog bij een kazerne in Haps. Dieven hebben het daarbij steeds gemunt op dure apparatuur die de brandweer gebruikt om mensen te redden. Afgelopen week sprak de politie nog van een explosieve toename van diefstallen bij brandweerkazernes. "Wij zetten als politie hier prioriteit op. Hier moet een eind aan gemaakt worden", vertelde Jos van der Stap van de Nationale Politie tegen de NOS.

Meerdere inbraken

Zo werd eerder bij een kazerne in Bergeijk een set hydraulische scharen meegenomen. Die worden normaal gebruikt om bijvoorbeeld slachtoffers na een ongeluk uit hun auto te bevrijden. Volgens een agent die maandagnacht poolshoogte kwam nemen bij de kazerne in Sint-Michielsgestel, werd er op meerdere plaatsen redmateriaal gestolen, onder meer in Alkmaar. Agenten hebben bij de kazerne sporenonderzoek gedaan. De stenen waarmee de ruiten werden ingegooid, lagen nog onder de brandweerwagen. Ook is te zien dat de houders van het dure gereedschap leeg zijn achtergelaten. Gereedschap gebruikt bij andere inbraken

Gestolen redmateriaal van de brandweer wordt door dieven vaker gebruikt om andere inbraken te plegen. Zo werd bij een inbraak bij een juwelier in de Helftheuvelpassage in Den Bosch gebruikgemaakt van een zogenoemde hydraulische spreider. Dat apparaat kan met enorme kracht bijvoorbeeld een rolluik openen. Veiligheidsregio's reageerden tegenover Omroep Brabant eerder al ontzet op de inbraakgolf bij brandweerkazernes. "Het is onacceptabel dat er materiaal wordt gestolen dat wij nodig hebben om mensen en dieren in nood te helpen", stelde Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant eerder na een inbraak in Zundert. Ook Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant uitte eerder zorgen. Volgens de regio heeft een inbraak directe gevolgen voor een brandweerpost, omdat een kazerne daardoor tijdelijk minder goed inzetbaar is.