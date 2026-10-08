Capfun bevestigt aankoop paradepaardje Peter Gillis en komt met goed nieuws

Capfun bevestigt na berichtgeving van Omroep Brabant dat het bedrijf de veiling van Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel heeft gewonnen. Ze komen daarnaast met goed nieuws voor chaleteigenaren op het vakantiepark. “Er komen zones voor vakantiegangers en zones waar jaarplaatsen behouden kunnen blijven.” Permanente bewoning is niet toegestaan.

Geen bewoning Woensdag leek de nieuwe eigenaar nog slecht nieuws voor mensen met een eigen chalet op Prinsenmeer. Capfun zet namelijk in op ‘kort verblijf’ en daar passen jaarplaatsen niet bij. “Het klopt dat het Capfun-model doorgaans de voorkeur geeft aan stacaravans voor vakantiegangers en toeristisch verblijf”, schrijft het bedrijf. “Prinsenmeer is echter een bijzonder groot vakantiepark.”

De Franse vakantiereus heeft het vakantiepark in Ommel gekocht voor 20,6 miljoen euro. “Wij zijn bijzonder verheugd dat wij ons nu kunnen richten op de toekomst van Prinsenmeer”, zegt een woordvoerder.

“Dit is heel positief nieuws voor ons. Nu gaan we weer een mooi toekomst tegemoet.” De afgelopen drie jaar kon hij geen gebruik maken van zijn chalet omdat de gemeente de vergunningen van Peter Gillis introk. “Gillis had de parken voor ons netjes op orde, op de vergunningen na dan. Capfun staat bekend om de goede parken, dus dat moet goed gaan komen.”

Roger Seegers heeft al bijna elf jaar een chalet op Prinsenmeer. Hij reageert verrast op het nieuws.

Permanente bewoning niet toegestaan

Daarom wil Capfun verschillende vormen van recreatief gebruik naast elkaar mogelijk maken. “Met zones voor vakantiegangers en zones waar jaarplaatsen behouden kunnen blijven, uiteraard voor zover deze situaties voldoen aan de geldende regelgeving en vergunningen.” Ze zetten wel de kanttekening dat permanent wonen niet is toegestaan.

Peter Gillis

Op dit moment heeft Capfun meer dan 250 vakantieparken in Europa, waarvan 22 in Nederland. “Al onze parken zijn gericht op gezinsvakanties, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de accommodaties, waterparken en zwembaden, animatie, dienstverlening en in het algemeen de totale beleving van onze gasten”, zo zegt de woordvoerder.

Capfun meldt dat ze Prinsenmeer al lange tijd kent, zo had het eerder ook al interesse om het park over te nemen. “Het is een uitzonderlijk park door zijn omvang, ligging en voorzieningen. Het park is gedurende vele jaren ontwikkeld door Peter Gillis. Wij hebben respect voor het ondernemerschap waarmee hij deze locatie heeft uitgebouwd en voor de visie die heeft geleid tot een vakantiepark van deze omvang.”

Lokale economie

De vakantiereus wil nu snel aan de slag. Daarom wil ze in gesprek met de gemeente Asten en andere instanties om vast te stellen welke werkzaamheden en investeringen nodig zijn voor een heropening.

Volgens een woordvoerder van Capfun willen ze werkzaamheden zoveel mogelijk uitvoeren met lokale bedrijven en vakmensen. “Wij willen dat een aanzienlijk deel van onze investeringen rechtstreeks ten goede komt aan de lokale economie.”

Lees hier alle verhalen over Peter Gillis.