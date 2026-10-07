Capfun neemt paradepaardje Gillis over, slecht nieuws voor chaleteigenaren

Het Franse Capfun wordt de nieuwe eigenaar van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan Omroep Brabant. De vakantiereus heeft het voormalige park van Peter Gillis voor 20,6 miljoen euro gekocht via een gedwongen veiling. De nieuwe eigenaar lijkt slecht nieuws voor de honderden privé-eigenaren met een chalet op het park.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Verschillende bronnen melden dus dat het Franse bedrijf de veiling heeft gewonnen. Daarmee zou Prinsenmeer het vierde vakantiepark van Capfun in Brabant worden. "Wij geven geen commentaar op geruchten of speculaties", laat een woordvoerder van Capfun weten. "Mocht Capfun op enig moment iets officieel te communiceren hebben, dan zullen wij dat zelf bekendmaken." Woensdag werd ook al duidelijk dat een Gelders familiebedrijf Stadsresort Valkenburg heeft gekocht via de veiling vorige week. Einde jaarplaatsen?

Eerder toonde Capfun al interesse in Prinsenmeer. Het bedrijf werkt volgens een vergelijkbare formule als Oostappen van Peter Gillis: betaalbare vakanties in eenvoudige caravans en chalets. De nieuwe eigenaar is geen goed nieuws voor de honderden eigenaren van een chalet op Prinsenmeer.