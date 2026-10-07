Capfun neemt paradepaardje Gillis over, slecht nieuws voor chaleteigenaren
Het Franse Capfun wordt de nieuwe eigenaar van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan Omroep Brabant. De vakantiereus heeft het voormalige park van Peter Gillis voor 20,6 miljoen euro gekocht via een gedwongen veiling. De nieuwe eigenaar lijkt slecht nieuws voor de honderden privé-eigenaren met een chalet op het park.
Verschillende bronnen melden dus dat het Franse bedrijf de veiling heeft gewonnen. Daarmee zou Prinsenmeer het vierde vakantiepark van Capfun in Brabant worden.
"Wij geven geen commentaar op geruchten of speculaties", laat een woordvoerder van Capfun weten. "Mocht Capfun op enig moment iets officieel te communiceren hebben, dan zullen wij dat zelf bekendmaken."
Woensdag werd ook al duidelijk dat een Gelders familiebedrijf Stadsresort Valkenburg heeft gekocht via de veiling vorige week.
Einde jaarplaatsen?
Eerder toonde Capfun al interesse in Prinsenmeer. Het bedrijf werkt volgens een vergelijkbare formule als Oostappen van Peter Gillis: betaalbare vakanties in eenvoudige caravans en chalets. De nieuwe eigenaar is geen goed nieuws voor de honderden eigenaren van een chalet op Prinsenmeer.
Capfun richt zich namelijk vooral op ‘kort verblijf’ en daar passen seizoensgasten niet in. Dat werd ruim een jaar geleden ook duidelijk in Molenschot. Parken van Capfun hebben bijna allemaal een waterpark met glijbanen. Met hun formule van glijbanen, animatie en snelle modernisering zijn ze in rap tempo uitgegroeid tot een opvallende speler in de vakantiewereld in Nederland.
‘Bizar bedrag’
Met Prinsenmeer koopt Capfun het paradepaardje van Peter Gillis. Het gaat om 547 chalets, 486 jaarplaatsen en 483 kampeerplaatsen. Daarnaast is er een groot meer met strand, een subtropisch zwembad, discotheek, indoor speeltuin, supermarkt, bowlingbaan en horecazaken op het vakantiepark in Ommel.
In totaal is het park 76 voetbalvelden groot en wordt er dus 20,6 miljoen euro voor betaald. In de vakantiewereld wordt gesproken over een "bizar bedrag". “Je moet er minimaal twintig miljoen insteken om alles weer op orde te maken. Inmiddels is alles drie jaar gesloten, dat zwembad zul je deels opnieuw moeten opbouwen”, zegt een vakantie-ondernemer.
Vergunningen aanvragen
Capfun is een Frans familiebedrijf dat in 1991 is opgericht door Pierre Houé. Ze hebben op dit moment 195 parken in Frankrijk, 22 in Nederland , 9 in Spanje en 3 in België. In Brabant kun je het vakantiebedrijf kennen van Rakelbos in Westelbeers, Penderosa in Ulicoten en Wondermolen in Molenschot.
De gemeente Asten, waar Ommel onder valt, zal blij zijn met Capfun. De gemeente zegt er altijd op te hebben ingezet dat "een bloeiend recreatiebedrijf terug zou komen dat aan alle vergunningseisen voldoet". Dat vinden ze belangrijk voor de lokale middenstand en horeca.
Het is nu aan de nieuwe eigenaar om met plannen naar de gemeente te gaan en vergunningen aan te vragen. Wanneer Prinsenmeer dan weer bezocht kan worden door vakantiegangers is nog niet duidelijk.
Lees hier alle verhalen over Peter Gillis.