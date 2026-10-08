Sanne van Dijke klopt nummer één, maar strandt op WK in achtste finale

Judoka Sanne van Dijke (31) uit Heeswijk-Dinther is op het WK in Bakoe uitgeschakeld in de achtste finale. Ze verloor nipt van de Spaanse Ai Tsunoda Roustant in de klasse tot 70 kilo. Vorig jaar versloeg ze diezelfde Spaanse nog op het WK, in de strijd om brons.

Op weg naar de achtste finale won Van Dijke twee partijen. Eerst versloeg ze Celinda Corozo uit Ecuador. In de tweede ronde won ze van de nummer één van de wereldranglijst, Lara Cvjetko.

Eerder vertelde Van Dijke dat ze er alles aan doet om toe te slaan op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het WK in Bakoe was daarin een belangrijk tussendoel.

Van Lieshout grijpt mis

Joanne van Lieshout uit Lierop was een dag eerder op het WK dicht bij een medaille in de klasse tot 63 kilo. In de strijd om brons verloor ze van Enkhriilen Lkhagvatogoo uit Mongolië.