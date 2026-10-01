Mama Sanne van Dijke haalt extra energie uit dochter Ted richting WK

Sanne van Dijke is bezig aan haar laatste jaren als topsporter. De 31-jarige judoka uit Heeswijk-Dinther doet er alles aan om in 2028 toe te slaan op het slotstuk van haar carrière: de Olympische Spelen in Los Angeles. Een belangrijk tussendoel is het WK in Azerbeidzjan, dat op 4 oktober begint. Daarbij zorgt haar baby Ted voor extra kracht.

Van Dijke noemt zichzelf "een behoorlijk goede slaper". Normaal gesproken sliep ze zo'n tien uur per nacht. Dat veranderde enigszins toen in juli dochter Ted werd geboren. Klagen doet ze niet, want de gebroken nachten zijn meestal voor rekening van haar partner. Extra vaatje energie

"De eerste weken na de geboorte heb ik niet of rustig getraind", vertelt Van Dijke. "Als ik na een kortere nacht Teds gezichtje zag, dan was ik helemaal verliefd. Ze is dat extra vaatje energie waarvan ik niet wist dat het bestond." Daarna nam haar partner het grootste deel van de nachten over. "Na het WK gaan we in conclaaf", zegt Van Dijke lachend.

Ze geniet van haar gezin, maar ook nog volle bak van haar sport. De Olympische Spelen van 2028 zijn haar hoofddoel. Het moeten haar derde Spelen worden, na Tokio 2021, waar ze brons pakte, en Parijs 2024. Het ticket voor Los Angeles is nog niet binnen, maar ze bracht onlangs met andere judoka's wel een bezoek aan de Amerikaanse stad.

Voorproefje in Los Angeles

"In Tokio en Parijs waren we al eens eerder geweest, in Los Angeles nog niet", legt Van Dijke uit. "We zijn ter voorbereiding op de Spelen alvast bij de campus geweest die het olympisch dorp wordt. Ook hebben we gekeken naar de reisafstanden en waar we willen trainen, en er was een jetlagprotocol."

"Nog een olympische cyclus ga ik niet doen."

"Straks tijdens de Spelen is er een bepaalde gekte, nu hebben we de lightversie meegemaakt. Het was goed om te ervaren, het lijkt optimaal geregeld te worden." Tijd voor andere dingen

Als haar droom uitkomt en ze in actie komt in Los Angeles, dan is de kans groot dat ze daarna een punt achter haar carrière zet. "Ik verdien geld met datgene wat ik het allerleukste vind, maar nog een olympische cyclus ga ik niet doen", zegt ze. "Misschien dat ik na de Spelen nog een Grand Slam of EK doe, dan ligt niet alle druk op de Spelen. Maar het is vervolgens tijd voor andere dingen." Wat die andere dingen zijn, weet Van Dijke nog niet. Ze houdt alle opties open. "Ik kom uit een gezin waar het normaal is om je in te zetten voor een ander. Vijftien jaar heb ik als topsporter individualistisch geleefd, daarna kan ik me maatschappelijk gaan inzetten. En natuurlijk ga ik genieten van ons gezin. Maar eerst gaat de focus op het WK."

Andere Brabanders Het WK in Baku duurt van 4 tot en met 11 oktober. Naast Van Dijke komen er nog meer Brabanders in actie. Amber Gersjes uit Tilburg strijdt in de klasse tot 48 kilo, Joanne van Lieshout uit Lierop in de tot 63 kilo. Bij de mannen komt Jur Spijkers uit Tilburg uit in de klasse boven de 100 kilo.