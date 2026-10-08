Angst na wéér brand in zonnepanelen: 'Haal die dingen van het dak'

Twee keer in korte tijd brand met zonnepanelen in dezelfde straat: bewoners van de nieuwbouwwijk De Grote Wielen in Rosmalen zijn er klaar mee. Ze vrezen dat hun zonnepanelen ook in brand vliegen. "Haal die dingen van het dak", roepen ze op.

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op de daken van twee huizen aan de Pastelblauw woedde woensdagmiddag korte tijd een flinke brand in de zonnepanelen. De panelen liggen hier niet op het dak, maar zijn erin verwerkt. In beide huizen wonen gezinnen met kinderen. Ze sliepen in de nacht van woensdag op donderdag niet thuis en kunnen voorlopig niet terug. Net gespaard

"Ik heb 112 gebeld. De buren hadden het niet door en zijn door omstanders gewaarschuwd", vertelt directe buurvrouw Tineke Haijema (61). Haar huis bleef nét gespaard. "Het scheelde bijna niks. We hebben wel flinke rookschade." "Ze moeten de panelen vervangen. En ze op het dak gaan leggen in plaats van in het dak!", zegt ze. "Kom alsjeblieft met een oplossing."

Hele rij bang

"Dit is eng! Mijn dochter slaapt eronder. Ik wil ze gewoon weghebben", vertelt bewoner Daniëlle, die dezelfde zonnepanelen heeft. "Iedereen is bang. De hele rij heeft de panelen." De buurt is een appgroep gestart en wil samen optrekken tegen de bouwer van de huizen, Hoedemakers. "Nu moet er echt wat gebeuren." Eerder brand in juni

Op 13 juni was in dezelfde straat ook al brand. Ook toen begon het vuur in zonnepanelen die in het dak zijn verwerkt. Volgens buurtbewoners zijn er zelfs nóg meer branden geweest met panelen die via deze bouwer zijn geplaatst. "Dit voelt heel erg onveilig. Ik slaap zelf op zolder", vertelt straatbewoner Jersey. "Hij ontdekte de vorige brand in juni en belde toen de brandweer. Onder bewoners is heel grote onrust. Brand gaat heel erg snel. Ik vertrouw het niet meer."

Jersey is er klaar mee (foto: Raymond Merkx).

Reactie bouwer

"Dit is enorm triest. Het heeft ons echt doen schrikken", laat algemeen directeur Marc Hoedemakers weten. Zijn gelijknamige bedrijf bouwde de huizen. "Alles is aangelegd volgens de richtlijnen. De panelen zijn veilig." "Ik snap de onrust", zegt Hoedemakers. Volgens hem is de oorzaak van de brand in juni niet bekend en dat maakt het 'lastig'. De panelen liggen er volgens hem al sinds 2018 en bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Na de brand had hij contact met bewoners. "We hebben advies gegeven."