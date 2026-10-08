Ondanks én dankzij ASML: Best denkt toch ruimte te hebben voor nieuwbouw

De gemeente Best gaat ervan uit dat de geplande nieuwe woningen vanaf 2028 toch 'gewoon' op het stroomnet kunnen worden aangesloten, ondanks het overvolle net. Eind september bleek uit stukken van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) dat woningbouwplannen in vijf gemeenten, waaronder Best, voorlopig in de ijskast kunnen door files op het stroomnet. Maar Best ziet de toekomst rooskleurig in.

Ferenc Triki Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vooruitzichten voor de hele Brainportregio zijn voor de komende jaren niet zo positief. Als er niet snel een oplossing komt, kan 75 procent van de nieuwbouwplannen in de regio de komende jaren niet gebouwd worden, bleek uit cijfers van de 21 samenwerkende gemeenten in de Brainport. Het gaat om bijna 24.000 van de ruim 31.000 woningen die zijn aangemeld voor de overgangsregeling van Enexis: nieuwbouwprojecten die uiterlijk begin 2029 kunnen starten. Vijf gemeenten getroffen

In Asten (707 nieuwe woningen), Nuenen (1163), Son en Breugel (129), Waalre (1283) en Best (2457) zou de klap het hardst aankomen. In deze gemeenten zou de komende jaren niets meer mogelijk zijn. Maar Best ziet toch kansen, vertelt wethouder Jan Willem Slijper tijdens een persgesprek. Netbeheerder Enexis keek voor de berekening van de ruimte op het stroomnet alleen naar de huidige capaciteit.

Station wordt verdubbeld

Het hoog- en middenspanningsstation in Best wordt op dit moment uitgebreid van 80 naar 160 megawatt. Die verdubbeling is niet meegenomen in de berekeningen. De uitbreiding moet begin 2028 klaar zijn. Op de langere termijn komt er nog meer ruimte vrij. De gemeente verwacht dat alle 2457 nieuwe woningen waarvoor een aansluiting is aangevraagd, gewoon aangesloten kunnen worden als de uitbreiding klaar is. Sterker: Best wil dan 3600 nieuwe woningen erbij hebben en denkt dat dat ook past. Ook in Son en Breugel, dat op hetzelfde station is aangesloten, kan dan volgens de wethouder weer gebouwd worden. Voorrang voor ASML

Toch houdt de gemeente een slag om de arm. De uitbreiding van het station is ook bedoeld voor de uitbreidingsplannen van ASML op BIC Noord in Eindhoven en voor de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Door nieuwe regels krijgen ASML en defensie voorrang.

Dit is waarom huizen niet zomaar meer worden aangesloten na 1 juli Sinds 1 juli mogen netbeheerders als Enexis door nieuwe regels geen ruimte op het net meer reserveren voor kleinverbruikers, bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen.

Zogenoemde congestieverzachters als megagrote batterijen (categorie 1) en vitale functies die draaien om onze veiligheid (categorie 2) krijgen voortaan voorrang. De uitbreiding van ASML op BIC Noord wordt, net als de uitbreidingsplannen van defensie, gezien als een categorie 2: projecten die essentieel zijn voor de nationale veiligheid. En in het geval van ASML een 'zeer sensitieve technologie'. Aansluitingen voor nieuwe huizen of uitbreidingen in de meterkast, bijvoorbeeld voor een (zwaardere) inductiekookplaat of laadpaal aan huis, komen daardoor achteraan in de rij terecht. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder voorrangsstatus.

Of Slijper baalt van deze twee grote (nieuwe) buren? Hij neemt een paar seconden bedenktijd. "Eigenlijk niet", concludeert hij. 'Juist een voordeel'

"Doordat ASML en defensie hier uitbreiden en prioriteit krijgen, zal ook de uitbreiding van het hoogspanningsnet voor dit gebied sneller geregeld worden", zegt de wethouder. "Ik denk dat we daardoor juist een voordeel hebben, omdat we daarmee samen met ASML en defensie vooraan zitten." Hoeveel ASML en defensie van de extra ruimte afsnoepen en of er dan nog genoeg van de taart over is, weet Slijper nog niet. "Daarover moeten we binnenkort maar eens in gesprek gaan met ASML en defensie." Hij vertrouwt erop dat er voldoende overblijft voor de woningbouw.

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