Bomvol stroomnet: in deze vijf gemeenten is geen ruimte voor nieuwe huizen

De desastreuze gevolgen van het overvolle elektriciteitsnet worden nu ook per gemeente steeds pijnlijker duidelijk. Waar het in sommige plaatsen 'slechts' om een kleine honderd woningen gaat die voorlopig niet gebouwd kunnen worden, zijn er ook vijf gemeenten in Zuidoost-Brabant waar toekomstige woningbouwplannen voorlopig in de ijskast kunnen. Dat blijkt uit stukken van de Metropoolregio Eindhoven. "De situatie is nog nijpender dan eerder werd gedacht", staat in de stukken.

Met name de Brainportregio, met de uitbreiding van ASML in Eindhoven, gaat gebukt onder de files op het stroomnet. Als er niet snel een oplossing wordt gevonden, kan 75 procent van de nieuwbouwplannen in de regio de komende jaren niet gebouwd worden. Het gaat daarbij om bijna 24.000 van de ruim 31.000 woningen die voor de overgangsregeling van Enexis zijn aangemeld. Het gaat om nieuwbouwprojecten waarvan de bouw uiterlijk begin 2029 van start kan gaan. In de hele provincie kunnen zo'n 55.000 nog te bouwen woningen voorlopig niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Aantal woningen dat voorlopig niet gebouwd kan worden per regio: Zuidoost-Brabant: 23.800 nieuwe woningen niet, 7800 wel

West-Brabant: 15.600 nieuwe woningen niet, 5800 wel

Noordoost-Brabant: 10.200 nieuwe woningen niet, 6400 wel

Midden-Brabant: 5000 nieuwe woningen niet, 5400 wel

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De plekken in Zuidoost-Brabant die procentueel het hardst worden getroffen, zijn Asten (707 nieuwe woningen), Best (2457), Nuenen (1163), Son en Breugel (129) en Waalre (1283). In deze gemeenten is geen enkele aanvraag toegekend.

Eén positieve uitzondering

In de gemeente Eindhoven kunnen voorlopig bijna 11.000 nieuwe woningen niet gebouwd worden. Dat is 83 procent van de aangevraagde aansluitingen voor nieuwe huizen. De gemeente Laarbeek is de positieve uitzondering. Daar kunnen voorlopig alle nieuwbouwhuizen aangesloten worden. Woningbouw valt niet direct stil

Volgens de Metropoolregio valt de woningbouw door de nieuwe cijfers niet direct stil. Nieuwbouwprojecten die vóór 1 juli zijn aangevraagd, zijn nog met voorrang behandeld. In de regio gaat het om ruim 7000 nieuwe aansluitingen voor kleinverbruikers: vooral nieuwe huizen, maar ook laadpalen of kleine bedrijven. Sinds 1 juli mogen netbeheerders als Enexis door nieuwe regels geen ruimte op het net meer reserveren voor kleinverbruikers. Projectontwikkelaars konden vóór die tijd een aanvraag indienen voor woningen waarvan de bouw binnen drie jaar zou starten.

Dit is waarom huizen niet zomaar meer worden aangesloten na 1 juli Netbeheerder Enexis hield altijd een deel van het net gereserveerd voor kleinverbruikers, zoals huishoudens, maar dat mag sinds 1 juli niet meer. Organisaties die voor de samenleving van groot belang zijn, krijgen voortaan voorrang. Het gaat dan om zogenoemde congestieverzachters, zoals grote batterijen, en vitale functies zoals ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en brandweerkazernes. Aansluitingen voor nieuwe huizen of uitbreidingen in de meterkast, bijvoorbeeld voor een (zwaardere) inductiekookplaat of laadpaal aan huis, komen daardoor achteraan in de rij terecht. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder voorrangsstatus.