Halfjaar cel voor bestuurder (19) die aanstaande vader doodreed in Geldrop

Emre A. (19) moet een halfjaar de cel in, omdat hij in Geldrop fietser Bas (32) doodreed. Emre reed met meer dan 100 kilometer per uur door rood. Bas wist op dat moment pas vijf dagen dat hij vader zou worden. De rechtbank in Den Bosch legde Emre donderdag ook een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van vijf jaar op.

Het ongeluk gebeurde op 15 september 2025 op de Gijzenrooiseweg in Geldrop. Emre was aan het begin van die avond met drie vrienden op weg naar zijn voetbaltraining, toen hij met hoge snelheid over de weg scheurde en Bas aanreed. Bas overleed op de plek.

Al 27 seconden rood

Uit onderzoek blijkt dat Emre meer dan 100 kilometer per uur reed. Toen hij het stoplicht naderde, stond dat al ruim 27 seconden op rood. Toch trapte Emre het gaspedaal nog even extra in en ging het mis.

De rechtbank neemt het Emre erg kwalijk dat hij harder ging rijden, terwijl hij de overstekende fietser en het rode stoplicht had gezien. "Toch hield hij er geen rekening mee dat de fietser daadwerkelijk zou oversteken. Door zijn snelheid kon hij niet meer op tijd reageren om een botsing te voorkomen", staat in het vonnis.