Ghana jaagt mee op 'Bolle Jos', Sierra Leone geeft vooralsnog geen krimp

Met ondersteuning voor de Ghanese politie hoopt het kabinet op een spoedige arrestatie van 's lands meest gezochte crimineel 'Bolle' Jos Leijdekkers. De narcocrimineel uit Breda houdt zich met medeweten van de lokale machthebbers schuil in het nabijgelegen Sierra Leone, maar met politiehulp in Ghana hoopt minister David van Weel de drugsaders van de crimineel af te knijpen.

Mogelijk gaat het om blauw ter plaatse, maar de exacte inzet wordt later bepaald. Het is een van de vele fronten waarop de jacht op 'Bolle Jos' wordt gevoerd, blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Vooralsnog geeft Sierra Leone geen krimp, erkent Van Weel. Zelfs niet nadat onlangs begrotingssteun is stopgezet.

Het kabinet kondigt nieuwe pressiemiddelen aan om de Bredase topcrimineel binnen een jaar te pakken. Zo mikt het op politiebijstand aan Ghana om het netwerk rond de drugscrimineel te ontmantelen en worden er Europese maatregelen voorbereid om z'n bewegingen en vermogen lam te leggen.