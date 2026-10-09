Acute geldzorgen bij noodlijdende bussenbouwer Ebusco

Fabrikant van elektrische bussen Ebusco kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt om operationele kosten op te vangen, 'bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van Ebusco', heeft het beursgenoteerde bedrijf uit Deurne vrijdag naar buiten gebracht.

Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant eerder in financiële problemen , waardoor Ebusco ook al vaker heeft getwijfeld over zijn voortbestaan. Doordat er telkens net op tijd geld vrijkwam, lukte 't het bedrijf uit Deurne om overeind te blijven.

Nu lijkt de toestand opnieuw kritiek. Om zijn operationele kosten te financieren, heeft Ebusco op korte termijn 'aanzienlijke extra financiering' nodig. Ebusco voert hierover gesprekken met een aantal aandeelhouders.

Tot nu toe is er geen bindende toezegging verkregen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts drie bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op negentien komt.

Bussenorder

Ebusco heeft van grootaandeelhouder Gotion wel bijna 5,9 miljoen euro gekregen om een bussenorder uit het Franse Rouen te kunnen afronden. Daarmee zouden betalingen gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat de bussen daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Dit bedrag is expliciet niet bedoeld om de normale dagelijkse gang van zaken te bekostigen. Het bedrijf telde eind juni 248 voltijdsmedewerkers.

Eerder meldde Ebusco dat het werkte aan een oplossing waarbij miljoenen beschikbaar zouden komen via een Aziatische partner. Gotion is bereid een garantie te verstrekken, maar dan moet er wel eerst een concrete nieuwe order komen. Verder wordt volgens Ebusco gekeken naar alternatieven, bijvoorbeeld via een samenwerking met andere bedrijven. Maar die gesprekken zijn nog in een vroeg stadium en vrijblijvend.