Lo (62) zat 2 uur vast in stationslift: 'Scenario's schieten door je hoofd'

Lo Snelders (62) zat donderdagavond ruim twee uur vast in de lift op het station in Oisterwijk. Hij was na zijn werk bij Brasserie Ome Jan op weg naar huis. Een monteur kreeg de deuren niet open, dus moest de brandweer hem met speciaal gereedschap bevrijden.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het begon als een normale donderdagavond. Na zijn werk fietste Lo naar het station. Met zijn vouwfiets pakt hij daar meestal de lift naar het perron. “Dat gaat net wat makkelijker dan als ik moet tillen.” Deze keer liep het anders. Nadat hij op het knopje had gedrukt om naar beneden te gaan, gingen de deuren dicht en bleven ze dicht. “De deuren gingen niet meer open en de lift deed helemaal niks”, vertelt hij een dag later. “Ik heb nog op een paar knoppen gedrukt, maar er gebeurde niks.” Alarmknop

Lo drukte op de alarmknop en kreeg een medewerker aan de lijn. Samen probeerden ze de lift weer aan de praat te krijgen, maar dat lukte niet. Er moest een monteur komen, maar ook die kreeg de deuren niet open. De monteur haalde eerst de stroom eraf. Volgens Lo vertelde hij dat de deuren daarna meestal makkelijk opengaan. Donderdag was dat niet zo.

De brandweer besloot met groot gereedschap de liftdeur te forceren (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).



