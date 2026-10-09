Weer iemand vast in stationslift Oisterwijk: Lo komt pas na twee uur vrij
Lo Snelders (62) zat donderdagavond ruim twee uur vast in de lift op het station in Oisterwijk. Hij was na zijn werk bij Brasserie Ome Jan op weg naar huis. Een monteur kreeg de deuren niet open, dus moest de brandweer hem met speciaal gereedschap bevrijden.
Het begon als een normale donderdagavond. Na zijn werk fietste Lo naar het station. Met zijn vouwfiets pakt hij daar meestal de lift naar het perron. "Dat gaat net wat makkelijker dan als ik moet tillen."
Deze keer liep het anders. Nadat hij op het knopje had gedrukt om naar beneden te gaan, gingen de deuren dicht en bleven ze dicht. "De deuren gingen niet meer open en de lift deed helemaal niks", vertelt hij een dag later. “Ik heb nog op een paar knoppen gedrukt, maar er gebeurde niks.”
Alarmknop
Lo drukte op de alarmknop en kreeg een medewerker aan de lijn. Samen probeerden ze de lift weer aan de praat te krijgen, maar dat lukte niet.
Er moest een monteur komen, maar ook die kreeg de deuren niet open. De monteur haalde eerst de stroom eraf. Volgens Lo vertelde hij dat de deuren daarna meestal makkelijk opengaan. Donderdag was dat niet zo.
Trein naar Roosendaal
Op dat moment zonk Lo de moed in de schoenen. "Ik moest nog naar Roosendaal en wilde niet met de laatste trein reizen, zodat ik wat speling had als er onderweg iets zou gebeuren." Ondertussen dwaalden zijn gedachten af naar allerlei scenario’s. "Als je zo vastzit, ga je over van alles nadenken. Wat als ik bijvoorbeeld naar de wc had gemoeten?"
Uiteindelijk kwam de brandweer. Met speciaal gereedschap kregen brandweerlieden de liftdeur open, ruim twee uur nadat Lo was vast komen te zitten. "Volgens mij gebruiken ze dat soort gereedschap normaal gesproken bij ongelukken om iets open te maken."
Toen wachtte Lo nog een laatste uitdaging: zijn aansluiting halen om thuis te komen. "Dat is gelukkig gelukt. Ik was wel pas om half twee ‘s nachts thuis."
Gemeente niet blij
De gemeente Oisterwijk noemt het "zeer vervelend" dat opnieuw iemand heeft vastgezeten in de lift op het station. De afgelopen maanden ging het vaker mis en zaten mensen soms urenlang vast in de hitte.
Volgens de gemeente is een lift die goed werkt onmisbaar voor de toegankelijkheid van het station. Dat geldt zeker voor mensen die minder mobiel zijn, ouders met kinderwagens en reizigers met een fiets.
Onderdelen vervangen
ProRail, de beheerder van de lift, liet half juli al weten te onderzoeken waarom de lift in Oisterwijk zo vaak storing heeft.
Een woordvoerder van ProRail laat vrijdag weten dat eind juli verschillende onderdelen van de lift zijn vervangen. "Daarna zijn er, voor zover wij weten, geen nieuwe problemen geweest tot donderdagavond."
Het onderzoek naar de nieuwe storing loopt nog. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, blijft de lift het hele weekend buiten gebruik.