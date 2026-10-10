Jur Spijkers uitgeschakeld op WK judo, Nederland weg zonder medaille

Zwaargewicht Jur Spijkers is er niet in geslaagd een medaille te veroveren tijdens het WK judo in Bakoe, in Azerbeidzjan. De Tilburger verloor in de herkansingen na een nederlaag in de kwartfinale. Het is voor het eerst sinds 2017 dat de Nederlandse judoploeg een WK zonder medaille verlaat.

Maar een ronde later moest Spijkers, op ippon, zijn meerdere erkennen in de Azerbeidzjaan Dzhamal Gamzatkhanov, dat is de nummer 11 van de wereld. In de herkansingen was de Tsjech Lukáa Krpálek opnieuw te sterk voor de Europees kampioen van 2022.

Spijkers was in de eerste ronde vrijgeloot en klopte in de tweede ronde Gonchigsuren Batkhuyag uit Mongolië op straffen. De Nederlandse nummer zes van de wereld bereikte vervolgens de kwartfinale door de Oekraïner Jevheni Baljevskjj te verslaan met een yuko.

Europees kampioene Joanne van Lieshout uit Lierop en Yael van Heemst kwamen nog het dichtst bij een medaille, zij verloren eerder deze week de strijd om het brons.

Tijdens het WK van vorig jaar in Boedapest veroverde Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther als enige Nederlander een medaille. Zij veroverde toen brons. Tijdens dit WK sneuvelde Van Dijke donderdag in de achtste finale.

Zorgelijke staat van het Nederlandse judo

Dit medailleloze WK zijn een volgende bevestiging van de staat van het Nederlandse judo. De Olympische Spelen van twee jaar geleden waren de eerste in veertig jaar zonder podiumplaats. Daarna volgde een onrustig jaar met het vertrek van de vier coaches en directeur topsport Gijs Ronnes.

Tijdens het EK van eerder dit jaar in Tbilisi waren het goud van Van Lieshout en het zilver van Simeon Catharina nog hoopgevend, maar die lijn is deze week niet doorgetrokken. Bondscoach Mark van der Ham waarschuwde na zijn aanstelling al dat de huidige generatie nog best sterk is en dat hij zich vooral zorgen maakt over wat hierna komt.