Muis maakt donutzaak wereldberoemd: 'Maak er een donut met een staart van!'

"Gewoon een grijze met een staart en twee oogjes. Top! Niks meer aan doen." Een vrouw die langs de donutzaak in winkelcentrum Piazza loopt, heeft wel een idee voor een nieuwe donut. Eentje in de vorm van een muis.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zelf zal ze hem alleen niet kopen. De vrouw was dol op de donuts, maar na het zien van het filmpje van de muis hoeft het voor haar niet meer. "Er kan op gepoept of geplast zijn. Ik weet het niet." Ze vindt het maar jammer dat de Eindhovense zaak op deze manier wereldwijd bekend is geworden. "Smakelijk eten voor de mensen die het willen, maar mij niet meer gezien." Aan een tafeltje zitten ondertussen kinderen te genieten van hun donuts. Dat er kort geleden een muis door de vitrine liep, weten ze nog niet. Als een jongetje het verhaal hoort, moet hij meteen lachen. "Serieus? Grappig!"

Hij vindt het vooral een komisch idee: een muis die tussen al dat lekkers rondloopt. "Muizen zijn altijd heel grappig als ze door de donuts lopen", zegt hij enthousiast. Dan krijgt hij het inmiddels wereldberoemde filmpje te zien. Aandachtig kijkt hij naar het beestje dat tussen de donuts scharrelt. "Hij wil hem eten, denk ik!" De video waar het allemaal om gaat:

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Maar hoe zit het eigenlijk met zijn eigen donuts? Die worden ook maar eens goed bekeken. "Papa, geen muis!", klinkt het opgelucht. Dat is maar goed ook. Want hoewel hij de muis ontzettend grappig vindt, hoopt hij niet dat het beestje nog eens terugkomt. "Dat zou niet zo leuk zijn." En de donuts? Die kunnen gewoon opgegeten worden. Een man die langs de winkel loopt, maakt zich een stuk minder druk om de ongenode gast. Hij ziet het probleem niet zo. "Er zijn toch niet altijd muizen hier?" Hij moet zelfs een beetje lachen om het verhaal. De muis heeft volgens hem gewoon een goede smaak. "Het is lekker toch?" Zijn liefde voor donuts is in ieder geval niet verdwenen. "Ik kom nog een keer lekker een donut halen hier."

Deze vrouw durft nog steeds donuts te kopen (foto: Omroep Brabant).

Een vrouw die op het punt staat donuts te bestellen, heeft het filmpje nog niet gezien. Als ze hoort van de muis in de vitrine, schrikt ze niet. "Ik denk dat ze het inmiddels wel schoongemaakt hebben", zegt ze in het Engels. "Ik ben nog steeds niet bang. Ik hou van donuts." Ook zij ziet wel iets in een speciale muizendonut. "Misschien is het wel een nieuwe Halloweensmaak", grapt ze.