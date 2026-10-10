Muis maakt donutzaak wereldberoemd: 'Maak er een donut met een staart van!'
"Gewoon een grijze met een staart en twee oogjes. Top! Niks meer aan doen." Een vrouw die langs de donutzaak in winkelcentrum Piazza loopt, heeft wel een idee voor een nieuwe donut. Eentje in de vorm van een muis.
Zelf zal ze hem alleen niet kopen. De vrouw was dol op de donuts, maar na het zien van het filmpje van de muis hoeft het voor haar niet meer. "Er kan op gepoept of geplast zijn. Ik weet het niet." Ze vindt het maar jammer dat de Eindhovense zaak op deze manier wereldwijd bekend is geworden. "Smakelijk eten voor de mensen die het willen, maar mij niet meer gezien."
Aan een tafeltje zitten ondertussen kinderen te genieten van hun donuts. Dat er kort geleden een muis door de vitrine liep, weten ze nog niet. Als een jongetje het verhaal hoort, moet hij meteen lachen. "Serieus? Grappig!"
Hij vindt het vooral een komisch idee: een muis die tussen al dat lekkers rondloopt. "Muizen zijn altijd heel grappig als ze door de donuts lopen", zegt hij enthousiast. Dan krijgt hij het inmiddels wereldberoemde filmpje te zien. Aandachtig kijkt hij naar het beestje dat tussen de donuts scharrelt. "Hij wil hem eten, denk ik!"
De video waar het allemaal om gaat:
Maar hoe zit het eigenlijk met zijn eigen donuts? Die worden ook maar eens goed bekeken. "Papa, geen muis!", klinkt het opgelucht. Dat is maar goed ook. Want hoewel hij de muis ontzettend grappig vindt, hoopt hij niet dat het beestje nog eens terugkomt. "Dat zou niet zo leuk zijn." En de donuts? Die kunnen gewoon opgegeten worden.
Een man die langs de winkel loopt, maakt zich een stuk minder druk om de ongenode gast. Hij ziet het probleem niet zo. "Er zijn toch niet altijd muizen hier?"
Hij moet zelfs een beetje lachen om het verhaal. De muis heeft volgens hem gewoon een goede smaak. "Het is lekker toch?" Zijn liefde voor donuts is in ieder geval niet verdwenen. "Ik kom nog een keer lekker een donut halen hier."
Probleem wordt aangepakt
Volgens Dunkin’ Donuts komen de muizen niet uit de winkel zelf. De keten wijst naar werkzaamheden in en rond winkelcentrum Piazza en station Eindhoven. Door die verbouwingen zouden muizen zich makkelijker verplaatsen via riolen en afvoeren die verschillende panden met elkaar verbinden.
Volgens Dunkin’ Donuts is er geen risico geweest voor klanten. Alle donuts die mogelijk met de muis in aanraking zijn gekomen, zijn direct weggegooid, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Er is daarom geen besmet eten verkocht, stelt het bedrijf.