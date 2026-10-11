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LIVEBLOG

LIVE | Marathon Eindhoven: centrum stroomt vol met lopers en toeschouwers

Aangepast
Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).

Tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers: Eindhoven staat dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. Vandaag worden de hele, halve en kwart marathon gelopen. Volg hier ALLES over de 42e editie van de marathon van Eindhoven.

Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Liveblog

09:09

Na gebroken benen nu 5 kilometer rennen

Kennen jullie Lieke van Hooff uit Luyksgestel nog? Haar benen werden gebroken vanwege een operatie, zaterdag rende ze 5 kilometer samen met haar vader en schoonzus. "Het ging heel goed", zegt ze tevreden. Lees hier meer verhalen over Marathon Eindhoven.

Lieke van Hooff en haar vader liepen de 5 kilometer in Eindhoven.
Lieke van Hooff en haar vader liepen de 5 kilometer in Eindhoven.
09:00

Eerste kwart marathon, succes!

Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).
08:54

Kedeng Kedeng

Hoe je het beste in het centrum van Eindhoven komt? Dit weekend is de trein een populair vervoersmiddel (foto: Jan Peels).
Hoe je het beste in het centrum van Eindhoven komt? Dit weekend is de trein een populair vervoersmiddel (foto: Jan Peels).
08:49

Thom voelt zich goed, maar straks ook nog?

Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, maar hoe zal dat zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.

Thom gaat zijn eerste Marathon Eindhoven lopen, Eliene komt hem aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Thom gaat zijn eerste Marathon Eindhoven lopen, Eliene komt hem aanmoedigen (foto: Jan Peels).
08:44

Prima temperatuur

Voor de deelnemers aan de marathon van Eindhoven is het vandaag qua temperatuur best een prima dagje. Het wordt in de loop van de dag in Eindhoven zo’n 15 graden met wat zon.

In de ochtenduren is er wel nog kans op een regenbui, meldt Weerplaza. Maar verder blijft het vooral droog en wordt het geleidelijk zonniger. Er staat in een matige wind.

Al met al zijn het prima omstandigheden. De meeste lopers presteren namelijk optimaal rond de 10 tot 15 graden.

08:43

De jeugd heeft de toekomst

Het was zaterdag in Eindhoven ook al erg druk met lopers, waaronder veel kinderen. En wat hebben ze genoten van de ambiance langs de kant!

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08:42

Daar gaan de eerste lopers

De kwart marathon is om 8.30 uur van start gegaan, om 9.30 uur is het startsignaal voor de 42,195 kilometer. De halve marathon is vanaf 11.30 uur. 

08:35

Supporters onderweg naar Eindhoven

Kathy en Femke gaan in Eindhoven twee vrienden aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Kathy en Femke gaan in Eindhoven twee vrienden aanmoedigen (foto: Jan Peels).
08:37

Vanmorgen vroeg in Eindhoven, stilte voor de storm (foto: Nynke Cuperus).
Vanmorgen vroeg in Eindhoven, stilte voor de storm (foto: Nynke Cuperus).
08:35

Welkom in het liveblog

De ASML Marathon Eindhoven is van stap tot stap te volgen in dit liveblog, de hele dag. Van festiviteiten tot persoonlijke verhalen tot recordpogingen: alles komt, letterlijk en figuurlijk, voorbij.

Er is ook een livestream. Van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur is die te volgen via deze pagina, maar ook via Brabant+ en Omroep Brabant televisie. Ook in dit liveblog kun je de stream volgen.

Zondagavond zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de marathon van Eindhoven op Omroep Brabant. Die uitzending wordt ieder uur herhaald.

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