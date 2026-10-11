LIVE | Marathon Eindhoven: centrum stroomt vol met lopers en toeschouwers
Tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers: Eindhoven staat dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. Vandaag worden de hele, halve en kwart marathon gelopen. Volg hier ALLES over de 42e editie van de marathon van Eindhoven.
Liveblog
Na gebroken benen nu 5 kilometer rennen
Kennen jullie Lieke van Hooff uit Luyksgestel nog? Haar benen werden gebroken vanwege een operatie, zaterdag rende ze 5 kilometer samen met haar vader en schoonzus. "Het ging heel goed", zegt ze tevreden. Lees hier meer verhalen over Marathon Eindhoven.
Eerste kwart marathon, succes!
Kedeng Kedeng
Thom voelt zich goed, maar straks ook nog?
Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, maar hoe zal dat zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.
Prima temperatuur
Voor de deelnemers aan de marathon van Eindhoven is het vandaag qua temperatuur best een prima dagje. Het wordt in de loop van de dag in Eindhoven zo’n 15 graden met wat zon.
In de ochtenduren is er wel nog kans op een regenbui, meldt Weerplaza. Maar verder blijft het vooral droog en wordt het geleidelijk zonniger. Er staat in een matige wind.
Al met al zijn het prima omstandigheden. De meeste lopers presteren namelijk optimaal rond de 10 tot 15 graden.
De jeugd heeft de toekomst
Het was zaterdag in Eindhoven ook al erg druk met lopers, waaronder veel kinderen. En wat hebben ze genoten van de ambiance langs de kant!
Daar gaan de eerste lopers
De kwart marathon is om 8.30 uur van start gegaan, om 9.30 uur is het startsignaal voor de 42,195 kilometer. De halve marathon is vanaf 11.30 uur.
Supporters onderweg naar Eindhoven
Welkom in het liveblog
De ASML Marathon Eindhoven is van stap tot stap te volgen in dit liveblog, de hele dag. Van festiviteiten tot persoonlijke verhalen tot recordpogingen: alles komt, letterlijk en figuurlijk, voorbij.
Er is ook een livestream. Van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur is die te volgen via deze pagina, maar ook via Brabant+ en Omroep Brabant televisie. Ook in dit liveblog kun je de stream volgen.
Zondagavond zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de marathon van Eindhoven op Omroep Brabant. Die uitzending wordt ieder uur herhaald.