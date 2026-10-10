Bijzonder weerfenomeen boven Brabant te zien, als bewolking even wegtrekt

Op verschillende plekken in Brabant is het noorderlicht te zien zaterdagavond. De bewolking zorgt ervoor dat je soms even geduld moet hebben, maar als het opklaart zou het te zien moeten met een fotocamera.

Het noorderlicht is een bijzonder weerfenomeen in Nederland. Waar het in met name Scandinavië en landen dichtbij de Noordpool te zien is, komt dat hier minder vaak voor.

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Uit onder meer Eindhoven, Den Bosch, Rosmalen en Veghel komen meldingen dat mensen het noorderlicht hebben kunnen waarnemen.

Uniek schouwspel

Eerder dit jaar op 19 januari was het noorderlicht nog veel beter te zien, zelfs met het blote oog. Dat leverde toen unieke plaatjes op. "Zoiets zie je misschien eens in de tien jaar", vertelde weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza toen.

Het noorderlicht is een natuurlijk lichtverschijnsel in de hogere luchtlagen van de aarde. Het is waar te nemen als gekleurde banen, gordijnen of vlekken aan de nachtelijke hemel.

Heb je ook foto's van het noorderlicht boven Brabant gemaakt? Stuur die dan naar [email protected]