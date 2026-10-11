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LIVE 112-nieuws | Ravage nadat gehuurde BMW crasht in Tilburg, drie mannen gaan ervandoor
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06:47
Ravage nadat gehuurde BMW crasht in Tilburg, drie mannen gaan ervandoor
Een Duitse BMW M5 is rond zes uur zondagochtend gecrasht op de Bredaseweg in Tilburg. De bestuurder, die kwam uit de richting Tilburg Centrum, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De BMW raakte twee geparkeerde auto's en een lantaarnpaal. De Duitse huurauto kwam vervolgens meters verderop terecht.
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