Dit is het weer tijdens de marathon van Eindhoven

Voor de deelnemers aan de marathon van Eindhoven is het qua temperatuur een prima dag. Het wordt in de loop van de zondag in Eindhoven zo’n 15 graden met wat zon.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de ochtenduren is er wel nog kans op een regenbui, meldt Weerplaza. Maar verder blijft het vooral droog en wordt het geleidelijk zonniger. Er staat in een matige wind.

Al met al zijn het prima omstandigheden. De meeste lopers presteren namelijk optimaal rond de 10 tot 15 graden. De eerste lopers zijn deze zondagochtend rond half negen begonnen aan de kwart marathon. Vanaf half tien gaan de lopers van de marathon van start en om half twaalf begint de halve marathon.