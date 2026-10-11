Eindhoven stroomt vol met hardlopers en hun meest trouwe fans

Eindhoven stroomt al vroeg vol met de deelnemers aan de marathon. En de meeste komen niet alleen: ze worden aangemoedigd door hun meest trouwe fans. Het zorgt in de vroege ochtend al voor drukte op het station.

Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, vertelt ‘ie aan onze verslaggever. Maar hoe dat zal zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.

Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen.

Spontane actie

Velen komen met het openbaar vervoer richting Eindhoven. Kathy en Femke zijn in de trein tussen Den Bosch en Eindhoven bezig met de laatste voorbereidingen. Ze komen Justin en Joyce aanmoedigen.

Het is een redelijk spontane actie, want het plan ontstond gisteravond pas tijdens een verjaardagsdiner voor Femke. Justin zorgde trouwens zelf voor het kartonnen aanmoedingsbordje.