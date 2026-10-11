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Eindhoven stroomt vol met hardlopers en hun meest trouwe fans

Hoe je het beste in het centrum van Eindhoven komt? Dit weekend is de trein een populair vervoersmiddel (foto: Jan Peels).
Hoe je het beste in het centrum van Eindhoven komt? Dit weekend is de trein een populair vervoersmiddel (foto: Jan Peels).

Eindhoven stroomt al vroeg vol met de deelnemers aan de marathon. En de meeste komen niet alleen: ze worden aangemoedigd door hun meest trouwe fans. Het zorgt in de vroege ochtend al voor drukte op het station.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Voor Thom uit Utrecht is het de eerste keer dat hij de marathon in Eindhoven gaat lopen. Hij heeft er zin in en voelt zich prima, vertelt ‘ie aan onze verslaggever. Maar hoe dat zal zijn na iets meer dan 42 kilometer? Zijn fan Eliene heeft er vertrouwen in dat Thom het goed gaat doen.

Thom gaat zijn eerste Marathon Eindhoven lopen, Eliene spelt het startnummer op (foto: Jan Peels).
Thom gaat zijn eerste Marathon Eindhoven lopen, Eliene spelt het startnummer op (foto: Jan Peels).

Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen.

Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Isabelle en River uit Son en Breugel rennen vandaag voor het eerst een kwart marathon. Hun moeders gaan ze langs het parcours aanmoedigen (foto: Jan Peels).

Spontane actie
Velen komen met het openbaar vervoer richting Eindhoven. Kathy en Femke zijn in de trein tussen Den Bosch en Eindhoven bezig met de laatste voorbereidingen. Ze komen Justin en Joyce aanmoedigen.

Het is een redelijk spontane actie, want het plan ontstond gisteravond pas tijdens een verjaardagsdiner voor Femke. Justin zorgde trouwens zelf voor het kartonnen aanmoedingsbordje.

Kathy en Femke gaan in Eindhoven twee vrienden aanmoedigen (foto: Jan Peels).
Kathy en Femke gaan in Eindhoven twee vrienden aanmoedigen (foto: Jan Peels).

De stroom van hardlopers en hun fans zorgde in de vroege ochtend al voor drukte op het station.

Drukte op het station in Eindhoven (foto: Jan Peels)
Drukte op het station in Eindhoven (foto: Jan Peels)

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