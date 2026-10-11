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Start marathon van Eindhoven uitgesteld, parcours nog niet helemaal klaar

De elite lopers zijn klaar met hun warming-up (foto: Jan Peels).
De elite lopers zijn klaar met hun warming-up (foto: Jan Peels).

De start van de marathon van Eindhoven is uitgesteld. Eigenlijk zouden de lopers om half tien van start gaan, maar dat moment werd met zo'n 10 minuten verlaat.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Volgens de organisatie waren de veiligheidsmaatregelen rond het parcours nog niet op orde. Maar dat kon snel worden opgelost.

De deelnemers hebben 42,195 kilometer door de stad voor de boeg. In totaal doen er aan de hele, halve en kwart marathon hardlopers uit 120 landen mee.

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