Dirk zat eerst met bier en sigaretten op de bank, nu rent ‘ie de marathon

Het contrast kan bijna niet groter. Eerst zat 'ie met bier en sigaretten op de bank, maar nu staat hij afgetraind aan de start van de marathon in Eindhoven. Dirk uit Groningen trainde er flink voor en hoopt op een goeie tijd. "Ik hoop hem in 2 uur en 45 minuten te lopen."

Dirk zit al sinds vrijdag met z'n familie in een vakantiepark in de buurt. Hij staat wat te trillen in de kou vlak voor de start, maar hij heeft er heel veel zin in. "Mijn vrouw en kinderen komen me hier aanmoedigen en we gaan er het beste van maken."

Dat hij meedoet aan de marathon was tot een aantal jaren terug nog echt geen vanzelfsprekendheid. "Voordat het coronavirus kwam, rookte ik nog volop en dronk ik nog biertjes. Maar in die tijd ben ik begonnen met sporten."

Eerst ging Dirk naar de sportschool, maar dat beviel hem niet. "Toen ben ik gaan hardlopen en zie me hier nu staan bij al die snelle mensen."