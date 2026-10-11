Dirk zat eerst met bier en sigaretten op de bank, nu rent ‘ie de marathon
Het contrast kan bijna niet groter. Eerst zat 'ie met bier en sigaretten op de bank, maar nu staat hij afgetraind aan de start van de marathon in Eindhoven. Dirk uit Groningen trainde er flink voor en hoopt op een goeie tijd. "Ik hoop hem in 2 uur en 45 minuten te lopen."
Dirk zit al sinds vrijdag met z'n familie in een vakantiepark in de buurt. Hij staat wat te trillen in de kou vlak voor de start, maar hij heeft er heel veel zin in. "Mijn vrouw en kinderen komen me hier aanmoedigen en we gaan er het beste van maken."
Dat hij meedoet aan de marathon was tot een aantal jaren terug nog echt geen vanzelfsprekendheid. "Voordat het coronavirus kwam, rookte ik nog volop en dronk ik nog biertjes. Maar in die tijd ben ik begonnen met sporten."
Eerst ging Dirk naar de sportschool, maar dat beviel hem niet. "Toen ben ik gaan hardlopen en zie me hier nu staan bij al die snelle mensen."
Broer en zus maken debuut
Dirk is niet de enige die hard heeft getraind om mee te doen aan de marathon. Jelmer uit Rijswijk en Liselot uit Bruinisse zijn broer en zus en doen voor de eerste keer mee. Ze gaan niet voor een snelle tijd.
"We lopen maar 7 kilometer per uur dus dan gaan we d’r zeker meer dan vijf uur over doen. Die mannen met die vlaggen laten we lekker voor ons", zegt Jelmer. "Ik ben vanochtend om half zeven uit Bruinisse vertrokken en Jelmer zat hier al in een hotel", vult Liselot aan.
Bedacht in de kroeg
Luuk, Evie en Wouter besloten pas afgelopen woensdagavond in de kroeg om mee te doen. Nu staan ze trots met hun medaille na het lopen van de kwart marathon. “Ik heb kramp gehad onderweg en het viel best tegen”, vertelt Wouter.
Ook voor Evie viel het niet mee. “We hadden niet getraind, maar na het lopen van deze kwart marathon heb ik wel zin om volgend jaar de halve te doen”, zegt Evie. “Dat gaan we doen, maar dan wel een beetje beter voorbereiden."
De deelnemers aan de marathon gingen rond 09.40 uur van start, iets later dan gepland. In totaal doen er aan de hele, halve en kwart marathon hardlopers uit 120 landen mee.
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