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Luigi en Mario stelen rennend de show in Eindhoven: ‘It was amazing’

Verslaggever Nynke Cuperus tussen Luigi en Mario bij de Marathon Eindhoven.
Verslaggever Nynke Cuperus tussen Luigi en Mario bij de Marathon Eindhoven.

Opvallen tijdens een hardloopwedstrijd? Dat lukt dit stel uit Frankrijk wel. Verkleed als de loodgieters Luigi en Mario rennen ze zondagochtend de kwart marathon in Eindhoven. “It was amazing.”

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Onze verslaggever spot de verkleede hardlopers bij de finish. Waarom zo zo meelopen? “Waarom niet, gewoon voor de lol”, is het nuchtere antwoord. Het stel woont in Eindhoven en neemt ook vader op sleeptouw. Gekleed in het kostuum van Toad. “Dit is heel leuk, we krijgen veel enthousiaste reacties.”

In deze video zie je het hele verhaal van het verkleedde stel.

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