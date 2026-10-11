Lia en Lana verliezen geliefden aan kanker en rennen 5000 euro bij elkaar

Iedereen heeft zo z’n eigen reden om mee te doen aan de marathon van Eindhoven. Lia en Lana doen het om geld in te zamelen voor het KWF. Ze verloren hun geliefden Mark en Kristel aan kanker. “We zijn super trots dat we dit hebben gedaan.”

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Lana verloor haar bonusmoeder aan kanker. “Het is gewoon kut”, zegt ze na de finish van de kwart marathon vanuit de grond van haar hart. “Het is zo rot wat zo’n ziekte kan doen.” Ze waren al aan het trainen toen Mark en Kristel overleden. “Mark was een goede vriend van mij”, vertelt Lia met tranen in haar ogen. “Hij had nog jonge kinderen. Het is heel zwaar dit, maar ook mooi en het laatste wat we konden doen.”

Ze verzamelen flink wat donateurs die allemaal een flinke duit in het zakje doen. Dat levert 5000 euro op in de strijd tegen kanker. “Hopelijk helpt het.” Bekijk hier het verhaal van Lia en Lana:

Veel deelnemers hebben zo hun eigen reden om mee te rennen. Veerle rent voor het eerst de kwart marathon nadat ze 30 kilo afviel. "Ik heb hem gewoon uitgelopen, ik heb een belofte aan mezelf gedaan en het is gelukt. Geloof in jezelf, dan kan het." In deze video zie je haar hele verhaal: