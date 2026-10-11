Buren over keiharde crash in Tilburg: 'Mensenleven is niet te vervangen'

Mike Landveld staat zondagochtend wat verwonderd voor zijn café The Gillmore Inn aan de Bredaseweg in Tilburg. Enkele uren eerder leek de straat voor het café net een slagveld toen een gehuurde BMW M5 zich boorde in twee geparkeerde auto's. De ravage was enorm en de zaak van Landveld werd op een haar na gespaard. "Een scherm is te vervangen, een mensenleven niet."

Enkele uren na de keiharde crash is het zondagochtend weer een dag als zovelen. De straat is schoongeveegd en auto's rijden weer af en aan. Maar enkele uren eerder was de ravage niet te overzien.

"Om half zes schrokken wij wakker van een harde klap. Toen bleek er een auto op twee andere auto's te zijn geklapt, waarbij een auto bijna door de gevel van de buren lag", beschrijft Lydia de Roij wat ze buiten op straat zag. "De ravage was vrij groot. De hele weg lag vol, de hele stoep lag vol. Ze zijn best lang bezig geweest met opruimen."

Gaat vaker mis op Bredaseweg

De gevel van de buren die De Roij noemt, is de gevel van The Gillmore Inn. Volgens haar is het niet de eerste keer dat het flink misgaat bij haar voor de deur. "Op de Bredaseweg gebeurt het helaas vaker. Het is bijna een racebaan. Je kunt hier bijna niet normaal fietsen of lopen. Het gaat hier altijd heel hard", zegt De Roij,

"Het is een doorgaande weg en er liggen geen hobbels. Alleen verderop een stoplicht. Mensen gassen hier gewoon en dan zijn ze weg. Gelukkig is er nu geen letsel bij mensen, maar het gebeurt wel met regelmaat dat er dus wel letsel is. Er zouden camera's opgehangen moeten worden."