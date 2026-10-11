Buren over keiharde crash in Tilburg: 'Mensenleven is niet te vervangen'
Mike Landveld staat zondagochtend wat verwonderd voor zijn café The Gillmore Inn aan de Bredaseweg in Tilburg. Enkele uren eerder leek de straat voor het café net een slagveld toen een gehuurde BMW M5 zich boorde in twee geparkeerde auto's. De ravage was enorm en de zaak van Landveld werd op een haar na gespaard. "Een scherm is te vervangen, een mensenleven niet."
Enkele uren na de keiharde crash is het zondagochtend weer een dag als zovelen. De straat is schoongeveegd en auto's rijden weer af en aan. Maar enkele uren eerder was de ravage niet te overzien.
"Om half zes schrokken wij wakker van een harde klap. Toen bleek er een auto op twee andere auto's te zijn geklapt, waarbij een auto bijna door de gevel van de buren lag", beschrijft Lydia de Roij wat ze buiten op straat zag. "De ravage was vrij groot. De hele weg lag vol, de hele stoep lag vol. Ze zijn best lang bezig geweest met opruimen."
Gaat vaker mis op Bredaseweg
De gevel van de buren die De Roij noemt, is de gevel van The Gillmore Inn. Volgens haar is het niet de eerste keer dat het flink misgaat bij haar voor de deur. "Op de Bredaseweg gebeurt het helaas vaker. Het is bijna een racebaan. Je kunt hier bijna niet normaal fietsen of lopen. Het gaat hier altijd heel hard", zegt De Roij,
"Het is een doorgaande weg en er liggen geen hobbels. Alleen verderop een stoplicht. Mensen gassen hier gewoon en dan zijn ze weg. Gelukkig is er nu geen letsel bij mensen, maar het gebeurt wel met regelmaat dat er dus wel letsel is. Er zouden camera's opgehangen moeten worden."
Beelden van crash op camera
Op beelden van een deurbelcamera is te zien dat na de crash de drie inzittenden, schijnbaar ongehavend, wegrennen. De gehuurde auto en de twee geraakte, geparkeerde auto's achterlatend. Eén auto heeft een scherm van The Gillmore Inn verwoest. Eigenaar Mike Landveld komt zondagochtend de schade opnemen.
"Ik heb er niks van meegekregen. Ik werd pas vanmorgen gebeld dat er hier allemaal dingen uit elkaar liggen", kijkt Landveld wat verwonderd om zich heen. "Kom ik hier en zie ik van de buurman de beelden, nou afschuwelijk. Ze rijden veel te hard hier man", is hij ook kritisch op de inrichting van de Bredaseweg in het centrum van Tilburg.
Lijkt wel een racebaan
"Als je 's avonds ziet hoe ze hier tekeer gaan, is niet normaal. Het lijkt wel een racebaan. Gelukkig is de schade bij ons een beetje beperkt gebleven. Ik denk dat de gemeente hier iets moet doen aan het te hard rijden."
Voor Landveld is het de eerste keer dat hij daadwerkelijk een ongeluk meemaakt bij zijn zaak. "Maar voorheen hebben ze hier voor de deur een echtpaar doodgereden", doelt hij op een dodelijk ongeval in 2016.
Geen klanten aanwezig
Gelukkig voor Landveld gebeurde het ongeluk zondamorgen om half zes, ver nadat de laatste mensen weg waren bij zijn café. "Als het eerder was gebeurd, hadden een paar klanten hier misschien wel op de grond gelegen. Nu is het alleen een scherm, dat is te vervangen, maar een mensenleven natuurlijk niet."
Wat er volgens hem moet gebeuren? "Ik ben geen verkeersexpert, maar de gemeente moet iets doen. Met snelheidscamera's of zo."
Bekijk hier beelden van de ravage na de crash: