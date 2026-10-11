Navigatie overslaan
Ontdek

Vrijwilligers delen medailles uit aan hardlopers: ‘Komen soms kotsend aan’

Aangepast
Deze vrijwilligers delen medailles uit, maar moeten ook weleens kots opruimen (foto: Jan Peels).
Deze vrijwilligers delen medailles uit, maar moeten ook weleens kots opruimen (foto: Jan Peels).

Muzikanten van O&V uit Nuenen staan al jaren bij de finish van de marathon van Eindhoven om de medailles uit de delen aan de deelnemers. Een dankbare taak, maar soms wel eentje met een smerig randje.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

“Ze komen hier soms kotsend hier aan. We hebben echt al vaker de straat moeten schoonmaken”, vertelt vrijwilliger Hans. Hij staat samen met Marike en Gaby voor een enorm rek waar alle medailles aan hangen.

Leuk zakcentje
“Ondanks dat ze soms kapot zijn, zijn ze wel voldaan. De lopers stralen van trots als we ze een medaille omhangen”, zegt Marike. “Het is superleuk om te doen en we verdienen ook nog een zakcentje voor de kas van onze muziek vereniging.”

Enorme rekken vol medailles staan klaar bij de finish. Foto: Jan Peels
Enorme rekken vol medailles staan klaar bij de finish. Foto: Jan Peels

Volg de marathon van Eindhoven live via Omroep Brabant en lees de hele dag alles in ons liveblog.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.