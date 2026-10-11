Vrijwilligers delen medailles uit aan hardlopers: ‘Komen soms kotsend aan’

Muzikanten van O&V uit Nuenen staan al jaren bij de finish van de marathon van Eindhoven om de medailles uit de delen aan de deelnemers. Een dankbare taak, maar soms wel eentje met een smerig randje.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Ze komen hier soms kotsend hier aan. We hebben echt al vaker de straat moeten schoonmaken”, vertelt vrijwilliger Hans. Hij staat samen met Marike en Gaby voor een enorm rek waar alle medailles aan hangen.



Leuk zakcentje

“Ondanks dat ze soms kapot zijn, zijn ze wel voldaan. De lopers stralen van trots als we ze een medaille omhangen”, zegt Marike. “Het is superleuk om te doen en we verdienen ook nog een zakcentje voor de kas van onze muziek vereniging.”

Enorme rekken vol medailles staan klaar bij de finish. Foto: Jan Peels