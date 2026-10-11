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Winnares marathon Eindhoven stort in na finish
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De winnares van de marathon van Eindhoven stortte direct na de finish zondagmiddag in. Lidya Cheruto was de snelste vrouw op de ruim 42 kilometer. Net nadat ze over de streep kwam, viel ze op de grond.
Er kwam direct medische ondersteuning bij. Nadat ze werd verzorgd, werd Cheruto in een rolstoel gezet en afgevoerd voor verdere behandeling. Ze finishte na 2 uur, 32 minuten en 46 seconden.
Bij de mannen won Davis Kiplagat de Marathon Eindhoven. Hij liep al vroeg in de wedstrijd alleen vooraan en won met overmacht. De 28-jarige Keniaan ging helemaal kapot over de finish in een tijd van 2.07.43. Dat is voor hem een dik persoonlijk record.
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