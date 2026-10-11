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Dana viert haar vrijheid tijdens de halve marathon: 'Ik ben blij'

Dana rende in Eindhoven mee als magische fee (foto: Jan Peels).
Dana rende in Eindhoven mee als magische fee (foto: Jan Peels).

Een ultiem gevoel van vrijheid. Zo voelde het voor Dana om mee te rennen met de halve marathon in Eindhoven. Na een giftige relatie van zo'n vijftien jaar is ze sinds een paar maanden gescheiden. Die vrijheid vierde ze vandaag.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Dana komt uit Oekraïne en woont al 15 jaar in Eindhoven. "Een paar maanden geleden ben ik gescheiden", vertelt ze. "Ik ben blij. Eindelijk vrijheid na een lange relatie met een toxische man."

Ze ging verkleed het parcours op om een statement te maken. "Ik voel me vrij, dus daarom rende ik mee als magische fee.” Onderweg kreeg ze veel bekijks. "Mensen waren echt superlief."

Het was voor haar niet de eerste keer dat ze aan de start stond. Ze deed al voor de tiende keer mee.

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