Henri loopt halve marathon na drie herseninfarcten: ‘Kan niet bestaat niet’

Opnieuw leren eten, schrijven, lopen en slikken. Na drie herseninfarcten moest Henri de Haas uit Eindhoven zijn leven opnieuw opbouwen. Tien jaar later loopt hij de halve marathon in Eindhoven. “Echt geweldig”, zegt hij na afloop. “Ik ben een beetje emotioneel nu.”

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Henri kreeg eerst één herseninfarct en twee jaar later nog eens twee. Hij raakte eenzijdig verlamd. “Je leven houdt op. Je moet echt alles opnieuw leren en een nieuw leven opbouwen.” Een heftige en lange revalidatie volgde, daarna mocht hij naar huis. Maar zijn herstel was daarmee nog lang niet klaar. “Het heeft acht jaar geduurd. Je raakt het vertrouwen in je lichaam kwijt. Het duurt lang voordat je dat terug hebt.”

Nadenken bij elke stap

Ook nu gaat lopen nog altijd niet vanzelf. “Van mijn knie tot mijn enkel voel ik niks. Ik moet nadenken bij elke stap die ik zet. Anders gaat het mis.” Onderweg struikelt hij naar eigen zeggen wel 25 keer, maar hij zet door en haalt het einde. “Kan niet bestaat niet.” De halve marathon vraagt veel van hem. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, vertelt Henri. Vooral de laatste kilometers waren zwaar door het vele publiek, de harde muziek en het vele gejuich. Zijn hersenen hebben moeite om al die indrukken te verwerken. Maar wat overheerst is vooral trots. “Dit is wat ik nodig heb”, zegt hij. “Ik realiseer me dat het niet normaal is om te kunnen lopen en bewegen.” Bekijk hier het hele verhaal van Henri: