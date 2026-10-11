Kees wilde zijn eeuwenoude dorskast bijna opstoken, maar nu draait hij weer

Vijf jaar lang zocht Kees Rovers uit Nuenen naar een plek voor zijn dorskast van ruim honderd jaar oud. Hij kon nergens terecht en stond op het punt de machine maar op te stoken. Zover kwam het gelukkig niet. Zondag draaide het oude gevaarte weer in het Boerenbondsmuseum in Gemert. En Kees mocht het zelf ook eens proberen.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een enorme herrie komt uit de houten machine. Kees Rovers staat er tevreden bij te kijken. Bijna vijf jaar geleden kocht hij de dorskast voor driehonderd euro op Marktplaats. Maar nu ziet hij voor het eerst hoe zijn bijzondere aanwinst echt werkt. "Ik ben dik tevreden", zegt hij. "Ik ben blij dat hij hier terechtgekomen is." Toch scheelde het weinig of de dorskast was er helemaal niet meer geweest. Jarenlang stond de machine opgeslagen in Nuenen. Toen hij daar weg moest, kon Kees nergens anders terecht. "Ik kon zomaar geen nieuwe opslag vinden. De gemeente had ook geen interesse. Dan zit er niks anders op dan maar opstoken", vertelt hij. Gelukkig kwam er op het laatste moment hulp. Hein Donkers nam de dorskast over en zette hem bij zichzelf neer. Uiteindelijk kwam het Boerenbondsmuseum in Gemert in beeld. De komst van de dorsmachine begin 1900 betekende voor de boeren in Brabant een stukje mechanisatie. De graankorrel hoefde niet meer met de hand gescheiden te worden van de stengel. De machine scheidde voortaan 'het kaf van het koren'. Hierdoor kon de productie omhoog en dus meer geld verdiend worden.

De dorsmachine (foto: Omroep Brabant).

Kees probeert de machine

Voor Kees is de machine veel meer dan een oud stuk hout en ijzer. Hij wil laten zien hoe Brabant zich in ruim honderd jaar ontwikkelde van een arme landbouwstreek tot een welvarende regio. "Het is niet zozeer een passie, het is meer een missie", legt hij uit. "Ik wil aan de kinderen en kleinkinderen uitleggen hoe het leven er vroeger uitzag."

Zelf heeft hij helemaal geen landbouwachtergrond. Sterker nog: hij heeft de dorskast nog nooit in werking gezien. Als hij de kans krijgt om hem zelf te proberen, twijfelt hij even. "Ik weet niet of dat wel verantwoord is", lacht hij. Maar dan mag hij toch een bos graan invoeren. "Mag ik er een in doen?" Dat mag van de vrijwilligers van het museum. Even later volgt er nog een. "Nou, ik geef er nog maar één." Maar dan gaat het toch een beetje mis. De bos moet wel omgedraaid worden en dat doet Kees niet. De vrijwilligers nemen het maar weer van hem over. Zo kram de dorsmachine van Kees ooit in een garage terecht:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren