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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek | Geparkeerde auto brandt uit in Breda, mogelijk sprake van opzet

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

05:52

Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek

Een bestuurder moest zondagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Hij werd in Hilvarenbeek betrapt toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur over de N269 reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. 

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05:25

Geparkeerde auto brandt uit in Breda, mogelijk sprake van opzet

Een geparkeerde auto is zondagnacht uitgebrand in de Ambachtenlaan in Breda. Een voorbijganger zag het vuur en belde de hulpdiensten. De brandweer was er snel maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

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