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LIVE 112-nieuws | Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek | Geparkeerde auto brandt uit in Breda, mogelijk sprake van opzet
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Liveblog
05:52
Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek
Een bestuurder moest zondagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Hij werd in Hilvarenbeek betrapt toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur over de N269 reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
05:25
Geparkeerde auto brandt uit in Breda, mogelijk sprake van opzet
Een geparkeerde auto is zondagnacht uitgebrand in de Ambachtenlaan in Breda. Een voorbijganger zag het vuur en belde de hulpdiensten. De brandweer was er snel maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.
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