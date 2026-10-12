LIVE 112-nieuws | Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek | Geparkeerde auto brandt uit in Breda, mogelijk sprake van opzet

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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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05:52 Bestuurder is rijbewijs kwijt na racen over N269 bij Hilvarenbeek Een bestuurder moest zondagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie. Hij werd in Hilvarenbeek betrapt toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur over de N269 reed. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Lees verder