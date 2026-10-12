Opmerkelijk: ‘New Kid’ Huub Smit wordt ineens geboekt als carnavalsartiest

De nieuwe film Carnaval van de makers van New Kids is nog niet eens uit. Toch wordt acteur Huub Smit (48) uit Eindhoven al geboekt als carnavalsartiest. Hij speelt namelijk volkszanger Tinus in de film. “Ik ben al aan het optreden als dat type!”

Raymond Merkx Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Wie had dat gedacht?”, geeft de acteur toe. “We gaan los! Ik ben al geboekt voor carnaval. Ik heb al opgetreden voor zo’n 15.000 man in België”, vertelt hij glunderend. “Binnenkort sta ik in de AFAS met Guus Meeuwis.” Of de acteur al zangles heeft genomen? “Dat was niet nodig hoor! Het is niet een heel ingewikkeld nummer. La, la, la, la, la”, zingt hij voor. “De clip komt binnenkort uit“, belooft hij.

Doorbraak

Huub Smit speelt de rol van Tinus in de nieuwe film Carnaval. Hij krijgt eindelijk de kans om op te treden als volkszanger. Voor hem is dit zijn grote doorbraak. Dat hij geen noot kan raken, heeft hij als enige niet door. Smit vooral bekend van zijn rol als Richard Batsbak in de populaire serie en films van New Kids.

Persmoment in de Jordaan (foto: Raymond Merkx).

Vier vrienden

De film Carnaval draait om vier vrienden, gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Fresku. Zij kijken al een jaar uit naar carnaval. Het ultieme feest barst los totdat één van de mannen plots oog in oog komt te staan met zijn twaalfjarige dochter, waarvan hij het bestaan nog niet eens wist. Of hij even op haar wil passen. Ook Henry van Loon en Guus Meeuwis schitteren in deze film. Eerder kondigde Jan Biggel zelf aan dat hij een rolletje had in de film, maar dat had hij nog niet mogen zeggen. Zijn rol ging dus niet door. De film gaat 11 november in première, op de elfde van de elfde.