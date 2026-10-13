Echtpaar doodgereden, tien jaar later is Bredaseweg nog dezelfde 'racebaan'

De gemeente Tilburg heeft de Bredaseweg in tien jaar niet aangepast, terwijl daar in 2016 een echtpaar werd doodgereden. Dat laat de gemeente weten na vragen van Omroep Brabant. Ook na de harde crash van zondag, waarbij een gehuurde BMW twee geparkeerde auto’s tegen een huis en een café ramde, komen er geen extra maatregelen. Bewoners spreken van een racebaan.

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“Op dit deel van de Bredaseweg zijn sinds het ongeval in 2016 geen fysieke aanpassingen aan de inrichting van de weg uitgevoerd”, schrijft een woordvoerder van de gemeente. Er is volgens de gemeente wel gekeken naar mogelijke maatregelen. Daarbij bleek dat de snelheid op de weg “aandacht vraagt”, maar ook dat drempels en andere ingrepen lastig in te passen zijn. Bus en parkeerplekken

De gemeente noemt daar twee redenen voor. De Bredaseweg is een belangrijke busroute, en maatregelen zoals verkeersdrempels moeten daarmee te combineren zijn. Daarnaast kosten sommige snelheidsremmers parkeerplekken, terwijl de parkeerdruk in de buurt al hoog is. Volgens de gemeente is een kleine groep hardrijders de grootste boosdoener. Uit metingen tussen de Ringbaan-West en de Parkring blijkt dat 85 procent van de automobilisten daar maximaal 52 kilometer per uur rijdt. Er zijn ook uitschieters naar boven. Die komen van een relatief kleine groep, maar juist die hardrijders zorgen volgens de gemeente voor de grootste risico’s.

Zulk roekeloos rijgedrag is volgens de gemeente “niet altijd met drempels of andere fysieke ingrepen te voorkomen”. De gemeente wijst daarom vooral naar handhaving. Crash met gehuurde BMW

In de nacht van zaterdag op zondag ging het rond halfzes flink mis op de Bredaseweg. De bestuurder van een gehuurde Duitse BMW M5 verloor om nog onbekende reden de macht over het stuur. De auto raakte twee geparkeerde auto’s en een lantaarnpaal. De geparkeerde auto’s werden tegen een huis en café The Gillmore Inn geslingerd. Op beelden van een deurbelcamera zie je drie jonge mannen wegrennen na de crash. De politie is naar hen op zoek.

Twee geparkeerde auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en café The Gillmore Inn terecht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).