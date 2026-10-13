Echtpaar doodgereden, tien jaar later is Bredaseweg nog dezelfde 'racebaan'
De gemeente Tilburg heeft de Bredaseweg in tien jaar niet aangepast, terwijl daar in 2016 een echtpaar werd doodgereden. Dat laat de gemeente weten na vragen van Omroep Brabant. Ook na de harde crash van zondag, waarbij een gehuurde BMW twee geparkeerde auto’s tegen een huis en een café ramde, komen er geen extra maatregelen. Bewoners spreken van een racebaan.
“Op dit deel van de Bredaseweg zijn sinds het ongeval in 2016 geen fysieke aanpassingen aan de inrichting van de weg uitgevoerd”, schrijft een woordvoerder van de gemeente. Er is volgens de gemeente wel gekeken naar mogelijke maatregelen. Daarbij bleek dat de snelheid op de weg “aandacht vraagt”, maar ook dat drempels en andere ingrepen lastig in te passen zijn.
Bus en parkeerplekken
De gemeente noemt daar twee redenen voor. De Bredaseweg is een belangrijke busroute, en maatregelen zoals verkeersdrempels moeten daarmee te combineren zijn. Daarnaast kosten sommige snelheidsremmers parkeerplekken, terwijl de parkeerdruk in de buurt al hoog is.
Volgens de gemeente is een kleine groep hardrijders de grootste boosdoener. Uit metingen tussen de Ringbaan-West en de Parkring blijkt dat 85 procent van de automobilisten daar maximaal 52 kilometer per uur rijdt. Er zijn ook uitschieters naar boven. Die komen van een relatief kleine groep, maar juist die hardrijders zorgen volgens de gemeente voor de grootste risico’s.
Zulk roekeloos rijgedrag is volgens de gemeente “niet altijd met drempels of andere fysieke ingrepen te voorkomen”. De gemeente wijst daarom vooral naar handhaving.
Crash met gehuurde BMW
In de nacht van zaterdag op zondag ging het rond halfzes flink mis op de Bredaseweg. De bestuurder van een gehuurde Duitse BMW M5 verloor om nog onbekende reden de macht over het stuur. De auto raakte twee geparkeerde auto’s en een lantaarnpaal. De geparkeerde auto’s werden tegen een huis en café The Gillmore Inn geslingerd. Op beelden van een deurbelcamera zie je drie jonge mannen wegrennen na de crash. De politie is naar hen op zoek.
Niemand raakte gewond, maar buurtbewoners zijn er niet gerust op. “Het is bijna een racebaan. Je kunt hier bijna niet normaal fietsen of lopen”, zei bewoner Lydia de Roij zondag tegen Omroep Brabant. Ook Mike Landveld, eigenaar van The Gillmore Inn, vindt dat de gemeente in actie moet komen. “Ze rijden veel te hard hier.” Hij wijst op het ongeluk van 2016, toen voor de deur van zijn café een echtpaar uit Rijen om het leven kwam.
Klachten bekend
De gemeente zegt dat de zorgen van bewoners bekend zijn. Er komen geregeld klachten binnen over overlast en hard rijden op de Bredaseweg. Hoe vaak dat gebeurt, laat de gemeente niet weten.
Toch gebeuren er op de weg volgens de gemeente “relatief weinig ongevallen” voor de hoeveelheid verkeer die er dagelijks overheen rijdt.
Snelheid gaat omlaag
Op termijn moet de snelheid op dit deel van de Bredaseweg omlaag naar 30 kilometer per uur. De weg moet dan zo worden ingericht dat automobilisten zich daar ook echt aan houden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. De gemeente spreekt van de “middellange termijn”.
Bekijk hier beelden van de ravage na de crash: