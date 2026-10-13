Joris T. moet zes jaar Franse cel in voor transport van 240 kilo coke

Vrachtwagenchauffeur Joris T. uit Sint Hubert is in Frankrijk veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij ruim 240 kilo cocaïne vervoerde in zijn truck. De drugs werden gevonden tussen een lading strobalen in een vrachtwagen die onderweg was van Spanje naar Nederland. De chauffeur zegt dat hij dacht illegale sigaretten te vervoeren.

Volgens Franse media vertelde Joris T. dat hij directeur was van een transportbedrijf dat financieel in zwaar weer verkeerde. Voor de rit zou hem 10.000 euro zijn beloofd. Hij ontkende dat hij wist dat hij cocaïne vervoerde en zei dat hij dacht dat het om illegale sigaretten ging.

De chauffeur werd op 8 augustus gecontroleerd op de snelweg A10 bij Orléans, meldt De Telegraaf . Tijdens die controle ontdekten douanemedewerkers ongeveer tweehonderd pakketten cocaïne, verstopt achter strobalen in de oplegger van zijn vrachtwagen. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ongeveer 16 miljoen euro.

De Franse rechter gelooft dat verhaal niet en veroordeelt hem voor het vervoeren, invoeren en bezitten van drugs. Naast de gevangenisstraf moet T. ook een boete van 100.000 euro betalen. Dat melden Franse media op basis van informatie van het openbaar ministerie in Orléans.

Bekende route

Volgens De Telegraaf reed de man vaker tussen Nederland en Spanje. Op sociale media schreef hij eerder zelf over een ingewikkelde rit door Spanje. "Het was even puzzelen om voor elkaar te krijgen. Snel een trailer halen met laadklep, laden en lossen in Nederland, en door naar Barcelona, Valencia, Murcia, om vervolgens te gaan laden in Malaga, om weer naar Nederland te gaan", schreef hij.

Ook familieleden van de chauffeur zouden regelmatig transporten tussen Spanje en Nederland hebben gereden. Op foto's die hij zelf plaatste, is volgens de krant te zien dat hij vaker strobalen vervoerde.

Grote drugsvangsten op route naar Nederland

De Franse douane onderschepte dit jaar meerdere grote partijen cocaïne in vrachtwagens die onderweg waren naar Nederland. Eind augustus werd 231 kilo cocaïne gevonden bij een Nederlandse chauffeur. Enkele dagen later volgde een vangst van 347 kilo.

De grootste cocaïnevangst van de afgelopen maanden vond eind augustus plaats aan de Spaans-Franse grens. Daar werd 812 kilo cocaïne aangetroffen in een Nederlandse vrachtwagen.

Volgens Het Parool werd die partij later genoemd in het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt. Bij die aanval op een boerderij werd een beveiliger doodgeschoten. De bewoners, onder wie Jan G., zouden het doelwit zijn geweest. De zaak wordt mogelijk gelinkt aan de organisatie van de voortvluchtige Bredase drugscrimineel Bolle Jos.