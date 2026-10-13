Provincie ziet ruimte: boeren kunnen mogelijk toch kippen blijven houden

De vijf grote pluimveehouders die hun vergunning dreigen te verliezen, kunnen mogelijk toch kippen blijven houden op hun bedrijven. Voorwaarde is dat ze hun stikstofuitstoot met 85 procent verminderen.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De bedrijven veroorzaken volgens de rechter te veel schade aan omliggende kwetsbare natuur. De provincie zag intrekken van de vergunningen eerder als enige overgebleven optie om die natuur te helpen. Een tweede oordeel van de landsadvocaat brengt daar nu verandering in. Als de bedrijven met duizenden dieren door blijven gaan met veehouderij (ook al verduurzamen ze fors) zouden ze alsnog een grote impact kunnen hebben op nabijgelegen natuur, was eerder de redenering. Ook de rechter beaamt dat. Toch denken Gedeputeerde Staten nu dat het wel mogelijk is voor de boeren om dieren te blijven houden, op voorwaarde dat ze hun stikstofuitstoot met 85 procent verminderen. De landsadvocaat heeft namelijk een nog eens gekeken naar de uitleg die de provincie geeft aan de uitspraak van de rechter. “Dit heeft geleid tot het inzicht dat een andere, iets ruimere interpretatie van de gerechtelijke uitspraak mogelijk is”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Vergunningverlening, Saskia Boelema (D66). Wat er precies in het nieuwe advies staat, is niet bekend. Natuur beschadigd

De rechter bepaalde vorig jaar dat de grote boeren met hun stikstofuitstoot te veel schade aanbrengen aan omliggende natuurgebieden. Die uitstoot moest drastisch naar beneden.