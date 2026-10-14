Twee weken na ziekenhuisbezoek spat UFC-droom van Ilias Bulaid uiteen

Ilias Bulaid kan een kans in de UFC vergeten. De 31-jarige Bosschenaar verloor in de nacht van dinsdag op woensdag in Las Vegas van de Braziliaan Erick Visconde. Het gevecht viel zo tegen dat zelfs de winnaar geen UFC-contract kreeg.

Het was voor Bulaid het gevecht van zijn leven. Hij droomt al jaren van de UFC , de wereldberoemde vechtsportorganisatie. De Bossche prof in mixed martial arts (MMA) was na negen gevechten nog ongeslagen en riep al lange tijd dat hij klaar was voor zijn UFC-debuut.

Eerst ziek

Twee weken eerder zou hij zich al bewijzen tijdens Dana White’s Contender Series, maar dat liep uit op een drama. Bulaid werd voor het gevecht ziek en werd zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Weg kans, zou je denken. Maar omdat er een andere vechter uitviel, kreeg hij toch een nieuwe kans.

Het gevecht verliep teleurstellend: Bulaid kon weinig indruk maken. Zijn tegenstander ook niet, maar die won uiteindelijk wel op beslissing van de jury. Daarmee gaat er een streep door de UFC-droom van Bulaid. Het is een keiharde klap voor de ambitieuze prof.

Alleen De Ridder

Reinier de Ridder uit Breda blijft zo de enige UFC-vechter uit Brabant. Ook Amsterdammer Yousri Belgaroui vecht voor de Amerikaanse organisatie.