Lege schappen bij Albert Heijn: medewerkers proberen gaten te verbergen

De gevolgen van het cyberincident bij Albert Heijn worden steeds duidelijker zichtbaar in supermarkten. In winkels in bijvoorbeeld Bergen op Zoom en Tilburg raken de schappen steeds leger. Vooral groente, fruit en andere verse producten zijn steeds moeilijker te krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP.

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij de Albert Heijn in Bergen op Zoom probeert het personeel de lege plekken zoveel mogelijk te verbergen. "Om de schappen zo goed mogelijk gevuld te laten lijken, verdelen we de beschikbare groenten over meerdere schappen", vertelt een medewerker. Zo liggen er opvallend veel paprika's verspreid over verschillende schappen. Ook op de vleesafdeling zijn veel lege plekken te zien. Steeds minder keuze in Tilburg

Ook in de AH aan het Piusplein in Tilburg ogen de schappen woensdagochtend leger dan een dag eerder. Veel soorten groente en fruit zijn op, net als de verse melk. Er worden wel schappen bijgevuld, maar rond negen uur 's ochtends zijn overal op de versafdeling lege plekken te zien. Bij de grotere AH XL aan de Jan Heijnsstraat in de stad zijn nog wel diverse soorten groente en fruit te krijgen, maar ook daar is minder keuze dan normaal. Het eierschap is helemaal leeg. Er hangt een blauw briefje: "In verband met een cybersecurity-incident zijn sommige producten in onze winkel minder goed beschikbaar."

Herstellen van systemen

De problemen voor Albert Heijn begonnen zondag. Na "cybersecurity-incident", zoals de supermarktketen het zelf noemt. Ahold Delhaize, het bedrijf waar Albert Heijn onderdeel van is, schakelde verschillende computersystemen uit. Daardoor loopt de bevoorrading van winkels vast. Hoe lang het duurt voordat de bevoorrading weer volledig op orde is, blijft onduidelijk. Topvrouw Margaret Versteden-Van Duijn van de supermarktketen kon hierover in het programma Eva dinsdagavond geen duidelijkheid geven.

Distributiecentra AH gaan woensdag weer draaien Albert Heijn heeft woensdagochtend laten weten te verwachten dat alle distributiecentra in de loop van de dag weer draaien. Het distributiecentrum in Tilburg lag de afgelopen dagen grotendeels stil. Dinsdagmiddag werden medewerkers daar rond het middaguur naar huis gestuurd. "Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading", zegt Albert Heijn. Ook de leveringen van houdbare producten aan winkels zijn weer begonnen. Voor verse producten, zoals groente en fruit, duurt het langer voordat de bevoorrading weer normaal is. Hoe lang dat duurt, zegt de supermarktketen niet.