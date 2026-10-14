Teamsprinters met Lavreysen pakken voor vierde jaar op rij wereldtitel

Harrie Lavreysen is woensdag voor de achtste keer wereldkampioen teamsprint geworden. Dit keer op de WK baanwielrennen in Shanghai. Samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland was de baalwielrenner uit Luyksgestel in de finale te snel voor Australië. Het drietal pakte de wereldtitel voor het vierde jaar op een rij.

Het zag er al de hele dag goed uit voor de drie sprinters. In de kwalificatie waren ze met afstand de snelste, en ook in de tussenronde begingen ze geen misstap en was er geen enkel land sneller dan de Nederlanders.

De drie mannen werden ook al olympisch kampioen in 2021 en 2024. Het leek op de baan in Shanghai even spannend te worden, aangezien Australië een snellere eerste ronde reed dan Nederland en een marge van twee tienden opbouwde.

Lavreysen verkleinde het gat in de tweede ronde echter al flink en bracht Hoogland op snelheid, waarna de 33-jarige man uit Nijverdal dat tempo nooit meer liet zakken en de Australiërs uiteindelijk op een halve seconde achterstand reed. Het WK-brons ging naar China.



Geen Richardson

De Nederlandse sprinters treffen één grote concurrent minder op de WK baan dan normaal: Matthew Richardson, normaal gesproken de grootste uitdager van Lavreysen op individuele eindtoernooien en een cruciale schakel in de Britse teamsprintformatie. Hij is door de Britse bond uit de selectie gezet vanwege een onderzoek naar ontoelaatbaar gedrag. In de teamsprint behaalden de Britten geen medaille.