Ronald en Carina kunnen weer vooruit: splinternieuwe foodtruck bijna rond

“We hebben de wind weer een beetje in de zeilen”, zegt Ronald Bunschoten woensdagmiddag aan de telefoon. Een dag eerder is hij met zijn vrouw Carina gaan kijken naar een nieuwe eigen foodtruck. Als alles meezit, kunnen ze die volgende week ophalen. Het stel uit Eindhoven zat er vorige maand nog helemaal doorheen nadat hun kar was gestolen.

Vorige maand werd de foodtruck van zijn vrouw Carina op klaarlichte dag gestolen terwijl ze aan het werk was in haar winkel bij winkelcentrum Kastelenplein in Eindhoven. De foodtruck betekent veel voor het stel. Met de opbrengst van de Filipijnse gerechten die Carina maakt en verkoopt, onderhoudt ze haar familie op de Filipijnen. Ronald helpt zijn vrouw, ondanks zijn fulltime baan, zeven dagen per week. Daar komt nog eens bij dat Carina uitgezaaide kanker heeft.

Ronald raakt van opluchting en enthousiasme niet uitgepraat over zijn nieuwe kar. “We hebben straks een dubbele frietpan, een koeling, een koudwaterwasbak en een diepvries. We zijn weer strijdbaar en laten de ellende achter ons. Nederland heeft ons geholpen.”

Hulp uit onverwachte hoek

Stefan Krams uit Den Bosch, die meedeed aan het televisieprogramma Married at First Sight, las het verhaal over de diefstal. Hij deelde de crowdfundingsactie van het stel via zijn sociale media en bracht hen in contact met een foodtruckleverancier uit Holten. “Het brak mijn hart. Door het programma waar ik aan meedeed, heb ik best wat volgers op Instagram. Dit is het minste wat ik kon doen. Elke euro is er één.”

Samen met Stefan gingen de Eindhovenaren kijken bij de leverancier. Het was meteen raak. “Ze hadden daar een aanhangertje staan met wat spulletjes erin om ons te laten zien hoe de kar eruitzag. Wij mogen de foodtruck voor de inkoopprijs kopen”, vertelt Ronald. De dertienduizend euro werd bij elkaar gespaard met de crowdfundingsactie die Ronald zelf opzette.

Bijna klaar voor nieuwe start

Het enige wat nog ontbreekt is een Slush Puppie-machine. “We hebben daarvoor nog drieduizend euro nodig. Hopelijk halen we dat binnen een week op”, zegt Ronald. Daarnaast wordt de foodtruck waarschijnlijk helemaal gepimpt. Stefan kreeg via social media een berichtje dat een graffiti-artiest de kar wil versieren. Ook daar zijn Ronald en Carina enthousiast over.

Ze verwachten hun splinternieuwe foodtruck volgende week op te halen bij de leverancier. Tot die tijd blijven ze gebruikmaken van de frietkar die Jeroen van Iersel uit Drunen hen uitleende.

Bekijk hieronder de video die we eerder maakten over Ronald en Carina: