AH verwacht herstel bevoorrading, distributiecentrum Tilburg start weer op

De lege schappen bij Albert Heijn lijken langzaam weer gevuld te raken. De supermarktketen verwacht woensdagavond de reguliere leveringen van verse producten, zoals groente en fruit, aan winkels te hervatten. Ook zouden alle distributiecentra, waaronder dat in Tilburg, woensdagavond weer operationeel moeten zijn.

"Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading. We zien landelijk in toenemende mate vollere schappen", laat de supermarktketen weten.

Voor Brabant waren de gevolgen vooral zichtbaar bij het distributiecentrum in Tilburg. Daar lag het werk de afgelopen dagen grotendeels stil en werden medewerkers meermaals naar huis gestuurd omdat er nauwelijks werkzaamheden waren. Het Tilburgse distributiecentrum is een van de drie centra die werden getroffen. De andere twee staan distributiecentra in Zwolle en Zaandam.

Door de IT-problemen liep de bevoorrading van winkels sinds zondag vast, met tekorten aan onder meer groenten, fruit, vlees en zuivel als gevolg.

Toch was daar woensdag eerder op de dag nog niet overal iets van te merken. Een medewerker van het distributiecentrum in Tilburg vertelde aan de NOS dat hij rond het middaguur alweer naar huis kon. "Er is niks te doen."

Lege schappen

Ook in Brabantse winkels waren de gevolgen van de storing woensdag nog zichtbaar. In onder meer Tilburg en Bergen op Zoom stonden schappen met verse producten deels leeg. Sommige medewerkers probeerden de lege plekken te maskeren door producten over meerdere schappen te verdelen.

De leveringen van houdbare producten werden dinsdagavond al hervat. Vanaf woensdagavond moeten ook de reguliere leveringen van verse producten weer op gang komen. Wel waarschuwt Albert Heijn dat de beschikbaarheid van producten voorlopig nog per winkel en productcategorie kan verschillen.

Cyberincident

Albert Heijn, Etos en Gall & Gall kampen sinds zondagmiddag met de gevolgen van een cyberincident. Om verdere problemen te voorkomen werden verschillende computersystemen uitgeschakeld, waardoor de bevoorrading van winkels in grote delen van het land werd verstoord.

De supermarktketen zegt de systemen stap voor stap weer op een veilige manier op te starten. Wanneer alles weer volledig normaal functioneert, is nog niet bekend. Over de oorzaak van het cyberincident doet de supermarktketen nog geen uitspraken. Volgens Albert Heijn zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of medewerkers zijn gestolen.

Nog niet alles werkt

Toch zijn nog niet alle problemen opgelost. Online boodschappen bestellen of laten bezorgen is voorlopig nog niet mogelijk. Eerder werden alle bezorgbestellingen tot en met donderdag geannuleerd. Klanten die al hadden betaald, worden later gecompenseerd.

Ook de website, app en klantenservice zijn nog niet volledig beschikbaar. Spaaracties en persoonlijke kortingen werken nog niet overal. Albert Heijn vraagt klanten daarom hun kassabon te bewaren.