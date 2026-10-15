Floor Jansen stopt bij Nightwish: deze nummers maakten haar wereldberoemd

Het tijdperk van Floor Jansen bij de Finse metalband Nightwish is voorbij. De zangeres uit Goirle maakte donderdag bekend dat zij en de band na dertien jaar uit elkaar gaan. Ze groeide uit tot een internationale metalster, maar welke nummers bleven het meest hangen? Dit zijn vijf nummers die een belangrijke rol speelden in haar muzikale carrière.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Na rijp beraad hebben we in onderling overleg besloten onze wegen te scheiden", schreven Floor en Nightwish donderdag op Instagram. Volgens de zangeres is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Haar volledige aandacht gaat nu uit naar haar solocarrière, een nieuw album en een bijbehorende tour. Voor Brabant betekent het einde van een bijzondere muziekreis. Jansen, geboren in Goirle en opgeleid aan de Rockacademie in Tilburg, groeide met Nightwish uit tot een wereldster. De band trad op voor volle arena's en festivals in Europa, Azië en Zuid-Amerika. 1. Élan

Met het nummer Élan begon voor veel fans een nieuw hoofdstuk van Nightwish. Het was de eerste single waarop Floor Jansen als vaste zangeres van de band te horen was. Het nummer verscheen in 2015 en groeide uit tot een van de bekendste nummers uit het Floor-tijdperk. De officiële videoclip is op YouTube inmiddels ruim 94 miljoen keer bekeken en kreeg meer dan 429.000 likes.