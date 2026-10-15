Floor Jansen stopt bij Nightwish: deze nummers maakten haar wereldberoemd
Het tijdperk van Floor Jansen bij de Finse metalband Nightwish is voorbij. De zangeres uit Goirle maakte donderdag bekend dat zij en de band na dertien jaar uit elkaar gaan. Ze groeide uit tot een internationale metalster, maar welke nummers bleven het meest hangen? Dit zijn vijf nummers die een belangrijke rol speelden in haar muzikale carrière.
"Na rijp beraad hebben we in onderling overleg besloten onze wegen te scheiden", schreven Floor en Nightwish donderdag op Instagram. Volgens de zangeres is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Haar volledige aandacht gaat nu uit naar haar solocarrière, een nieuw album en een bijbehorende tour.
Voor Brabant betekent het einde van een bijzondere muziekreis. Jansen, geboren in Goirle en opgeleid aan de Rockacademie in Tilburg, groeide met Nightwish uit tot een wereldster. De band trad op voor volle arena's en festivals in Europa, Azië en Zuid-Amerika.
1. Élan
Met het nummer Élan begon voor veel fans een nieuw hoofdstuk van Nightwish. Het was de eerste single waarop Floor Jansen als vaste zangeres van de band te horen was. Het nummer verscheen in 2015 en groeide uit tot een van de bekendste nummers uit het Floor-tijdperk. De officiële videoclip is op YouTube inmiddels ruim 94 miljoen keer bekeken en kreeg meer dan 429.000 likes.
2. Ghost Love Score
Het nummer Ghost Love Score speelde al jaren een belangrijke rol in het repertoire van Nightwish, maar kreeg voor veel fans een nieuwe betekenis toen Floor Jansen het ging zingen. Vooral haar uitvoering tijdens Wacken Open Air in 2013 maakte indruk. De livevideo van dat optreden is op YouTube inmiddels meer dan 38 miljoen keer bekeken en kreeg ruim 246.000 likes. Daarmee behoort het tot de populairste video's uit de geschiedenis van de band.
3. Noise
Met Noise liet Nightwish in 2020 zien dat de band ook actuele thema's niet schuwt. Het nummer gaat over de invloed van sociale media en de constante stroom aan prikkels die via schermen op ons afkomt. Dankzij de krachtige zang van Floor Jansen en de opvallende videoclip groeide Noise uit tot een van de bekendste Nightwish-nummers uit de laatste jaren van haar periode bij de band.
4. Phantom of the Opera
Dit is geen Nightwish-nummer, maar wel een lied dat belangrijk was voor Jansen zelf. Toen ze Phantom of the Opera in 2019 samen met Henk Poort zong in het tv-programma Beste Zangers, ontdekte een groot Nederlands publiek haar indrukwekkende stem. Het optreden ging viraal en betekende haar grote doorbraak in Nederland.
5. Fire
Met Fire zette Floor Jansen in 2022 haar eerste stappen als soloartiest. Het was haar debuutsingle en vormde de opmaat naar haar eerste soloalbum Paragon, dat een jaar later verscheen. De videoclip is op YouTube inmiddels ruim 1 miljoen keer bekeken en kreeg meer dan 38.000 likes. Nu haar vertrek bij Nightwish officieel is, krijgt de solocarrière waaraan ze de afgelopen jaren bouwde alle ruimte.
Ook zonder Nightwish volop in beeld
Dat het avontuur met Nightwish stopt, betekent niet dat Floor uit de schijnwerpers verdwijnt. De zangeres werkte de afgelopen jaren al hard aan haar solocarrière. In 2023 bracht ze haar eerste soloalbum Paragon uit. Ook stond ze met eigen concerten in AFAS Live en trok ze langs Nederlandse poppodia.
Vorig jaar kondigde ze bovendien haar theaterprogramma Strijdlust aan, waarin ze openhartig vertelt over haar leven, haar muziekcarrière en haar herstel na borstkanker.
In haar afscheidsboodschap aan de Nightwish-fans kijkt ze vooral vooruit. "Mijn solocarrière krijgt nu al mijn aandacht", schrijft ze. Daarmee lijkt één deur te sluiten, maar gaat voor de Brabantse wereldster direct een nieuwe open.