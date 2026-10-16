Bergeijk krijgt energiek boegbeeld én jongste burgemeester van Nederland

De gemeenteraad van Bergeijk heeft Jorik Franssen (30) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Daarmee wordt hij de jongste burgemeester van het land. Hiervoor was Franssen wethouder in de gemeente Nederweert, waar hij nu nog woont.

Met zijn dertig jaar wordt Jorik Franssen de jongste burgemeester op dit moment in onze provincie en ook de jongste van Nederland. Tot nu toe was die eer weggelegd voor Teun Heldens , de burgemeester van de gemeente Heeze-Leende.

Die moest het stokje een jaar geleden echter overdragen aan Nathaniël Middelkoop van de gemeente Katwijk. Middelkoop was op dat moment 32 jaar en bijna drie maanden oud, een paar maanden jonger dan Heldens.

Franssen volgt waarnemend burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo op. Hij is opgeleid als jurist en bestuurskundige.

"In Jorik Franssen zien we een energiek boegbeeld voor de gemeente", zegt Twan Jansen, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Jansen noemt Franssen "een echte verbinder, zowel binnen als buiten het gemeentehuis". "Jorik is prettig en enthousiast en heeft een brede kennis en oprechte interesse in de gemeente Bergeijk en haar inwoners."

Naar verwachting wordt Franssen half december beëdigd door de commissaris van de Koning.