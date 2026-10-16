Stier wandelt natuurgebied uit over wildrooster, zorgen over veiligheid

Een stier in het Burgemeester van Zwietenpark in Den Bosch is te slim geworden en heeft geleerd hoe hij moet ontsnappen. Daarom is een gedeelte van het park in de wijk Maaspoort afgesloten. De ontsnapping komt precies op het moment dat er al zorgen waren over de veiligheid van runderen en bezoekers in het gebied.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een wildrooster moet runderen in het Burgemeester van Zwietenpark tegenhouden. Dat werkte de afgelopen jaren goed, maar een stier uit de kudde laat zich daar niet meer door tegenhouden. Hij heeft geleerd hoe hij toch over het rooster heen moet lopen. Meerdere keren heeft de stier het omheinde gebied verlaten en daarom heeft wijkmanager Joost Ankone besloten het gebied tijdelijk met hekken af te sluiten. Hij hoopt dat het gebied zo snel mogelijk weer toegankelijk is voor bezoekers. "Maar daarvoor is eerst een passende oplossing nodig. Een van de mogelijke maatregelen is het herplaatsen van de stier."

Zorgen

De lokale partij De Bossche Groenen maakt zich zorgen over de veiligheid van de runderen en bezoekers in het gebied. "Er bereiken ons signalen dat in het verleden meerdere dieren zijn verdronken. Daarnaast doen zich situaties voor waarbij runderen buiten het begrazingsgebied terechtkomen en zich op fiets- en wandelpaden begeven", schrijft Judith Hendrickx namens de partij.

Over dit wildrooster weet de stier te ontsnappen (foto: Joost Ankone, wijkmanager van Maaspoort).

De lokale partij is niet tegen de runderen in het gebied. "Die worden juist gewaardeerd door bezoekers en dragen bij aan het natuurlijke karakter van het park." Maar ze vindt het dierenwelzijn belangrijk en wil dat het voor de buurt en bezoekers veilig blijft. Overleden

Zo overleed begin 2023 een koe net na de bevalling. Volgens een buurtbewoonster was de moederkoe na de bevalling naar een sloot naast de Noorderplas gelopen voor de nageboorte. Ze lag op de rand en kwam in het water terecht. De brandweer kon het dier niet meer redden. Het park bestaat sinds de jaren 70, sinds 1999 lopen er runderen van het Limousin-ras, dat oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Het zijn grote, gespierde dieren die het gebied rondom de Noorderplas begrazen.