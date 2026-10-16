Weduwen van KNIL-militairen krijgen alsnog geld voor achterstallig loon

Weduwen en weduwnaars van oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van ambtenaren uit Nederlands-Indië krijgen alsnog compensatie voor achterstallig salaris uit de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1 februari 2027 kunnen ze een uitkering aanvragen. Het kabinet stemde vrijdag in met de regeling.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor de regeling. Daarmee komt het tegemoet aan een wens die al jaren leeft binnen de Indische en Molukse gemeenschap. Vorig jaar werd op initiatief van BBB besloten om een aparte regeling op te zetten voor weduwen en weduwnaars die eerder geen aanspraak konden maken op een vergoeding. Aanvulling op Backpay

De regeling is een aanvulling op de Backpay-regeling uit 2015 (backpay is Engels voor achterstallig loon). Die was bedoeld voor oud-ambtenaren en oud-militairen van het Nederlands-Indisch gouvernement die tijdens de Japanse bezetting geen of niet hun volledige salaris kregen.

Molukse gemeenschap in Brabant De regeling raakt ook veel Molukse families in Brabant. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen in 1951 duizenden Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland. Een deel van hen werd ondergebracht in Brabant, onder meer in woonoord Lunetten in Vught. In steden als Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch wonen nog altijd grote Molukse gemeenschappen. In woonoord Lunetten wonen nog steeds veel mensen met een Molukse achtergrond. De documentaire Kampong Lunetten - Het laatste woonoord (2024) is gratis en zonder account te zien op Brabant+.

Minister Mirjam Sterk (CDA), die over oorlogsgetroffenen gaat, noemt de regeling een vorm van rechtsherstel: het alsnog rechtzetten van onrecht. Tegelijk zegt ze dat het leed uit het verleden niet weg te nemen is. Wat de betrokkenen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is overkomen, kan volgens haar nooit worden teruggedraaid.